台股穩站萬七 外資鍾愛金控股 6檔獲敲進上萬張

台股今 (16) 日尾盤在台積電強拉帶動下，終場上漲 42.4 點，收在 17171.18 點。外資大舉加碼金控股，共 6 檔獲敲進上萬張，晶圓雙雄也同獲青睞，買超張數均超過 1 萬張。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 194.41 億元，呈現連 4 買；自營商翻空賣超 17.47 億元；投信回頭買超 0.79 億元；三大法人合計買超 178.73 億元。

外資今日大舉敲進元大台灣 50 反 1 超過 3.1 萬張，不少金控股均獲加碼，包括玉山金 (2884-TW)2.8 萬張，中信金 (2891-TW)2 萬張，新光金 (2888-TW)、開發金 (2883-TW) 及第一金 (2892-TW) 各超過 1.5 萬張，永豐金 (2890-TW) 及兆豐金 (2886-TW) 各超過 1 萬張，元大金 (2885-TW) 超過 9000 張，台新金 (2887-TW) 超過 6300 張。

外資買超電子股敬鵬 (2355-TW)1.6 萬張，友達 (2409-TW) 及聯電 (2303-TW)1.1 萬張，台積電 (2330-TW) 超過 1 萬張，鴻海 (2317-TW) 超過 7000 張，群創 (3481-TW) 超過 5900 張；長榮航 (2618-TW) 超過 1.2 萬張，長榮 (2603-TW) 超過 9000 張，中鋼 (2002-TW) 超過 7000 張，台化 (1326-TW)、正新 (2105-TW) 各逾 5000 張。

外資賣超方面，出脫廣達 (2382-TW) 超過 7000 張，佳世達 (2352-TW) 超過 6700 張，華泰 (2329-TW)、榮運 (2607-TW) 各超過 4900 張。

