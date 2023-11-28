〈以哈戰爭〉雙方同意停火協議延長兩天 布林肯再訪以色列

以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯周一（27 日）同意停戰協議延長至周四上午，且哈瑪斯再釋放 11 名人質，而美國國務卿布林肯將再度訪問以國，以確保更多人質獲釋，並避免戰火擴大。

據《彭博》報導，以哈暫時停火協議原本將在周二到期，但卡達外交部在社群平台 X 上表示，雙方將把停戰協議延長兩天，哈瑪斯也說停火協議延長兩天，條件與之前相同。

以色列國防軍當晚說，在特種部隊和空軍護送下，加薩地帶暫時停火期間第四批獲釋以方人員已抵達以色列。這次共有 11 名以色列人獲釋，其中九人是兒童。

美國國務院則宣布，布林肯將訪問以色列與約旦河西岸，也會前往杜拜參加氣候峰會 COP 28。布林肯將討論加薩走廊的未來，包括建立獨立巴勒斯坦國的必要性。

國務院說，布林肯將強調需要持續增加提供給加薩的人道主義援助，確保所有人質獲釋，並加強對加薩平民的保護。

此外，美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克已於周一抵達以色列，拜會總理尼坦雅胡，並前往哈瑪斯在 10 月 7 日殺害 1,200 人的地區。

尼坦雅胡辦公室公布的影片顯示，兩人在安全人員陪同下，冒雨穿過村莊，視察了一處燒焦的廢墟。尼坦雅胡在 X 上說，他帶馬斯克來，是「為了讓他近距離看到哈瑪斯犯下的反人類罪行」。

馬斯克此次訪問，似乎是為了平息外界對他支持反猶太陰謀論的強烈反彈。

另據《法新社》報導，西班牙首相 Pedro Sanchez 上周五說在巴勒斯坦領土上「濫殺無辜平民」的行為，「完全不可接受」，此後以色列外交部召見西班牙大使，譴責 Sanchez。

對此 Sanchez 周日說：「在譴責像哈瑪斯這樣的恐怖組織的卑鄙恐攻的同時，譴責在加薩濫殺巴勒斯坦人，這不是政黨的問題，也不是意識形態的問題，而是關乎人道的問題」。