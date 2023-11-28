美股重點新聞摘要2023年11月28日

今日操盤前瞻

美國 9 月 FHFA 房價指數、S&P C/S 20 大城房價指數

美國 11 月消費者信心指數

拜登啟動新一波行動 強化美國供應鏈

美國總統拜登週一 (27 日) 召開新成立白宮供應鏈彈性委員會 (White House Council on Supply Chain Resilience) 的首次會議，同時宣布了 30 項強化美國供應鏈的行動，主要涉及再生能源供應鏈。閱讀全文...

加密貨幣投資產品連九個月吸引資金流入 2021 年以來最大規模

對美國短期內可望放行比特幣現貨 ETF 的預期心理持續發酵，帶動資金連續九個月流入投資加密貨幣投資產品，創 2021 年底牛市以來最大規模。閱讀全文...

Fed 何時開始首次降息？高盛：就業數據是關鍵

美國聯準會 (Fed) 升息周期結束幾乎沒有爭議後，市場將注意力集中到「何時降息」上，最近更是將 3 月降息的可能性推高至 40%。如果 Fed 真的在短短 4 個月內降息，將對整個市場產生深遠影響。閱讀全文...

美 10 月新屋銷售跌幅超預期 房價增速大幅放緩

美國商務部周一 (27 日) 公布最新數據顯示，房貸利率太高衝擊房地產市場，美國 10 月新屋銷售降幅超預期，同時新屋房價年增速度也大幅放緩。閱讀全文...