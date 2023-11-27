訊聯細胞智藥攜手韓新創公司 搶攻外泌體商機

訊聯 (1784-TW) 旗下訊聯細胞智藥今 (27) 日宣布，將與韓國新創公司 Metapore 透過相互投資與技術合作，共同開發先進的奈米純化技術，量產高純度、高品質的外泌體，並合攻韓國外泌體市場。

訊聯細胞智藥董事長蔡政憲表示，與 Metapore 合作，不僅將共同開發美妝保養商品、進軍韓國大眾消費市場，更將韓國作為戰略重地，積極展開日本、印尼、美國等全球各地貿易服務。此次合作將結合 Metapore 與訊聯集團優勢，強強聯手，搶佔外泌體台韓跨國及全球市場。

訊聯表示，韓國生物製藥產業迅速成長，躍升為世界第六大出口國。韓國政府 2010 年啟動國家醫藥發展計畫，創建醫藥生物融合研究中心 (Medicinal Bioconvergence Research Center, Biocon)，培育高價值的生物醫療與製藥行業，逐步增加投資來鞏固韓國拓展全球生物製藥市場競爭優勢。而 Metapore 就是醫藥生物融合研究中心與首爾大學共同扶植的新創公司。

Metapore 執行長 Young Jeong 表示，外泌體迅速發展，國際間已陸續出現重要指引，其中對外泌體的純化技術尤為要求。韓國食品藥物安全評估研究所早在 2018 年即發布《細胞外囊泡製劑品質、非臨床及臨床評估》、2021 年《幹細胞衍生的外泌體品質的非臨床評估資訊》，協助外泌體相關藥物開發應用。

Young Jeong 進一步指出，Metapore 開發出的奈米純化過濾系統，能以更合理的成本、更高規格的分離純化技術，快速且穩定的生產更高純度的優質外泌體，協助推動外泌體產業加速發展。

韓國為世界上第一個允許客製化化妝品銷售的國家，食品藥品安全部 2020 年個人化化妝品銷售制度生效後，消費者可根據個人膚況添加或混合特定成分配方，其中，外泌體顆粒小、僅 50-200 奈米、易於吸收且內含多種生長因子、mRNA(訊息 RNA) 及 miRNA(微小片段 RNA)，應用層面廣泛也具有市場競爭力。

根據 Grand View Research 報告指出，2022 年全球非侵入式醫美市場規模為 612 億美元，2023-2030 年將以複合年增長率 15.4% 擴大，2030 年將達 1905 億美元。Young Jeong 表示，目前韓國以外泌體製成的高功能性化妝品市場成長蓬勃，外銷東南亞市場也顯著成長。

訊聯以自主研發的間質幹細胞 (MSC) 分泌的外泌體 (Exosome)，獲得美國個人護理產品協會 (PCPC) 核發國際化妝品原料核可 (INCI name)，包括兩項創新型臍帶間質幹細胞外泌體化妝品與保養品原料，可因應不同國家提供客製化原料。訊聯也進一步擴建 PIC/S GMP 製藥等級製備工廠，將大幅提升、擴大高品質外泌體產能。