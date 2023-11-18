〈熱門股〉走著瞧-創 連續三季獲利露喜色 拚明年倍增 周漲2成

信任科技服務商 Gogolook 走著瞧 - 創 (6902-TW) 前 10 月合併營收達 6.25 億元，年增 92.77%，而前三季則是公司成立以來首度達成連續 3 季獲利，Gogolook 看好，今年提前開始獲利，目標明年獲利倍數成長，激勵本周股價漲幅達 20%，衝上 171.5 元，創 8 月下旬以來新高。

由於在海外市場快速擴張，Gogolook 10 月合併營收年增 77%，推升前 10 月合併營收持續增長近 93% 至 6.25 億元，已大幅超越去年全年營收；前三季稅後純益 2700 萬元，呈現連 3 個度獲利，每股純益 (EPS)0.85 元。

Gogolook 表示，將透過強化防詐資料庫、創新 AI 技術應用以及人才招募，持續提供橫跨個人和企業所需的防詐服務，並廣泛應用在各種數位場景，發展穩健和多元的營收來源，目標長期成長優於全球產業平均。

而在海內外的布局上，Gogolook 在台灣市場將著重以多元產品提升 ARPU(每使用者平均收入) 和獲利，而海外市場則加強推進與政府、大型企業合作，並看好，泰國可能在明年有望超越台灣成為最大的市場。

隨著海外市場擴張和多元產品策略，持續挹注營收動能，Gogolook 樂觀看今年提前開始獲利，而明年獲利有望倍數成長。