鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過8.17億美元，Ark(ARK)24小時漲幅達18.3%

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格37,454.77美元，24小時漲跌幅-0.65%；以太幣(ETH)現報價格2,059.86美元，24小時漲跌幅-0.65%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達8.17億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達5.16億美元；TerraClassicUSD(USTC)24小時成交量達4.46億美元。

24小時漲幅：Ark(ARK)24小時漲幅18.3%；0x協議(ZRX)24小時漲幅8.05%；GMT(GMT)24小時漲幅8.36%。

24小時跌幅：TerraClassicUSD(USTC)24小時跌幅170%；Terra Classic(LUNC)24小時跌幅25.9%；SuperRare(RARE)24小時跌幅17.8%。

近一週漲幅：Ark(ARK)近一週漲幅17.5%；MBL(MBL)近一週漲幅9.88%；STPT(STPT)近一週漲幅9.34%。

近一週跌幅：TerraClassicUSD(USTC)近一週跌幅210%；SuperFarm(SUPER)近一週跌幅163%；SuperRare(RARE)近一週跌幅85.4%。

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