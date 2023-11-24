聯電推「綠獎」八年催生68件環境解方

聯電 (2303-TW)(UMC-US) 今 (24) 日舉辦第八屆綠獎頒獎典禮，本屆共有 13 件優秀提案從上百件投稿中脫穎而出，獲獎計畫橫跨台灣重要野鳥棲地保育、流浪犬管理等議題，到推動智慧農業及農業廢棄物循環再利用。過去八年，綠獎已促使 68 件跨產業、區域的環境解方產生，並以實際行動支持各方團體，成為生態永續最堅實的後盾。

聯電自 2016 年發起綠獎 (Eco Echo Award) 倡議，公開徵求優質生態保育計畫，從最初以促進環境生物多樣性與物種復育為目標，到 2022 年起，將影響力擴大到氣候變遷及循環經濟議題。

聯電今年更邀請八家供應鏈夥伴共同響應，包括 3M、東京威力科創、漢民科技、漢科系統、智原 (3035-TW)、大陽日酸、棨揚企業、欣興 (3037-TW)。期待透過綠獎號召更多人成為聯電永續共好的夥伴，一起投入台灣生態保育的行列。

本屆共有 2 家新創團隊獲得「綠色創新獎」，其中「沃畝公司」呼應氣候變遷議題，將智慧物聯網 (AIoT) 技術應用於最佳化農業用水，協助農民大幅節電節水，解決極端氣候下農業用水困境；「恰口科研公司」將農業廢棄物再利用，轉製成植物保護劑及保鮮劑等產品，取代化學品使用，以循環經濟概念促進農業永續發展。

「生態保育獎」計畫著重在保育台灣豐富的生態物種，3 個獲獎單位包含：「高雄野鳥學會」透過保育舊鐵橋濕地以擴大水雉棲息環境，提升南台灣的水雉族群數量；「基隆野鳥學會」守護新山水庫大型鳥類鸕鶿，培養公民科學家參與，推動自然生態環境教育；「台灣野生動物學會」藉由積極管理流浪犬，降低流浪犬對保育動物所造成的危害。

在「青少年環境行動獎」部分，來自各校學生也提出多元的環境解決方案，包括減少河川垃圾汙染、保護市區天然森林、推動落葉堆肥再利用、減少使用一次性餐盒等，並因應新科技趨勢，研發電動機車節能技術。這些由學生提出的多元解決方案，除了影響同儕之外，更延伸擴及到一般社會大眾，展現學生結合創意實踐於日常生活，以行動參與環境保護的決心。