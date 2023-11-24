倍微庫存水位估續降 明年營收重返成長

IC 通路商倍微 (6270-TW) 今 (24) 日召開法說會，董事長暨總經理傅江松指出，第四季將持續進行庫存去化，整體營收約與第三季相近，但隨著庫存在明年去化告一段落，加上與客戶共同開發的產品陸續量產，將有助明年營收優於今年。

傅江松表示，疫情過後，筆電相關晶片最早開始調整庫存，視訊會議晶片則是最晚進入調整階段，因此筆電需求恢復較快，業界也看好 AI PC/NB 將有助筆電需求復甦，另外，倍微在汽車電子也配合客戶進入試產。

展望明年，傅江松坦言，今年中國受視訊會議晶片進行庫存去化，營收衰退較多，但今年已與眾多客戶合作開發眾多模組，有助明年營運，看好營收將會比今年好，會持續觀察客戶銷售狀況。

針對庫存，倍微現階段存貨金額約 12 億元，大約接近 5 個月，根據客戶反饋，預期隨著視訊晶片庫存持續去化，明年第一季庫存水位可以降至 3.5 個月左右。

毛利率方面，傅江松補充，今年毛利率下降主因為認列庫存跌價損失，未來隨著庫存水位下滑，加上跟客戶開發的產品模組陸續導入應用，將有助毛利率表現，期望回升至 2021 年水準。

倍微代理產品線廣泛，包括 Microchip、Synaptics、達發 (6526-TW)、松翰 (5471-TW)、系微 (6231-TW)、創惟 (6104-TW)、長江存儲等，產品涵蓋 MCU、類比晶片、視訊會議晶片、筆電觸控 IC、訊號處理 IC 與砷化鎵功率元件。