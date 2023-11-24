工具機公會宣布推動產業減碳PCR 打造綠色供應鏈

工具機公會積極推動供應鏈綠色轉型，正式宣布自今年第四季開始推展「產品類別規則」(PCR) 相關工作，依工具機主要產品類別為分類基準，初步鎖定綜合加工機、車床、鑽床 / 搪床 / 銑床 / 攻牙 / 螺紋、磨床、沖床、放電 / 雷射等 6 大類別，建立具公信力的工具機碳足跡計算範疇與規則，作為國內工具機暨零組件產業因應碳足跡計算的業界標準。

2019 年歐盟發布「歐洲綠色政綱」(European Green Deal) 政策後，今年 2 月歐盟執委會提出「企業永續實地查核指令」(又稱為「歐洲供應鏈法」)，主要規範歐盟內企業應謹慎管理整個價值鏈對社會及環境衝擊，包括供應商、本身營運及產品 / 服務上下游間關係，希望藉此強化供應鏈韌性。

今年 10 月 1 日歐盟正式試行碳邊境調整機制 (CBAM)、美國清潔競爭法案 (CCA) 最快也將於 2024 年生效，因此推動台灣工具機供應鏈綠色轉型已成為刻不容緩的課題。

近年來工具機公會積極推動供應鏈綠色轉型，繼 2022 年 10 月發布「工具機產業因應減碳永續經營參考手冊」明確點出台灣工具機暨零組件產業因應節能減碳的永續發展藍圖外，今年公會也透過一系列溫室氣體盤查與碳足跡課程，希望幫助會員廠商建立完整的碳排相關知識與計算碳足跡的能力。

另外，今年公會也與產業發展署、全國工業總會共同建置國內第 1 條工具機減碳鏈。同時鼓勵國內工具機與零組件大廠投入以大帶小減碳產業鏈，包括東台精機、台中精機、協易機械、永進機械、上銀科技、源潤豐、逢吉工業等都有相當不錯的減碳成果。工具機公會集產業之力，全面推動綠色產業鏈升級轉型，期盼政府挹注資源，透過產官協力，讓工具機產業的綠色轉型經驗成為國內其他產業轉型的參考。

明年 3 月「台灣國際工具機展 (TMTS 2024)」 中將辦理綠色工具機節能標章評鑑，鼓勵國內工具機暨零組件業者積極投入綠色節能技術研發與應用、導入國際節能標準 (ISO)，藉由觀摩參與廠商的綠色轉型經驗，提升國內工具機暨零組件業者投入綠色技術或綠色製程的意願，進而達成工具機綠色供應鏈目標。