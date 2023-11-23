【量大強漲股整理】櫃買指數領先創高下，未來該鎖定的主流股是誰?

美股周三收紅，台股開盤後震盪回檔，終場下跌 15.71 點，收在 17294.55 點，成交量 2821.36 億元。

看一下三大法人: 外資翻多買超 13.68 億元；自營商賣超 40.65 億元，呈現連 6 賣；投信賣超 9.36 億元，為連 3 賣；三大法人合計賣超 36.32 億元。

今日台股早盤開低翻紅後，盤中再度回檔，尾盤在權王 (2330-TW) 台積電奮力拉抬兩元下，跌幅收斂，大盤收量縮紅 K 棒，守穩五日線；短線上大盤急漲 1400 點後，出現修正也正常，後續留意美國感恩節將至，盤面氣氛轉趨觀望，而櫃買指數走強衝上高點 228.01 點，日線出現 9 連紅走勢，再創七月以來新高價，成交量放大千億元；11 月中旬第 3 季財報公布後，進入財報空窗期，且邁入 12 月至明年 1 月將進行總統大選，【作夢 + 作帳】行情啟動，指數易漲難跌，外資休假，內資主導，中小型股將有機會表現，值得留意。

個股方面， (2330-TW) 台積電，盤中均在盤下震盪，尾盤急拉翻紅、(2454-TW) 聯發科，再創波段新高，來到 951 元大關；而帶領 IC 族群開盤強勢，但漲多後陷入回檔修正，(5351-TW) 鈺創，挾帶 IP 題材強功漲停、(3228-TW) 金麗科，因漲幅過大，首度日進入處置，呈現回檔、(6138-TW) 茂達、(8040-TW) 九暘、(6237-TW) 驊訊、(3443-TW) 創意，均收平盤下；AI 股表現承壓，(2382-TW) 廣達、(3231-TW) 緯創，同步跌逾 2％；神盾集團，(6462-TW) 神盾，創波段新高，底下小金雞，(8054-TW) 安國、(6684-TW) 安格、(6695-TW) 芯鼎、(6243-TW) 訊杰，漲跌互見；聯電集團，底下小金雞，(6719-TW) 力智，創波段高，來到 290 元關卡，(3227-TW) 原相，相對撐盤力守紅盤；(2313-TW) 華通，受惠於切入低軌道衛星主要供應商供應鏈，營收可望成長 30%，今日相對抗跌，守穩五日線，收盤創下新高，個股呈現輪動。



想持股診斷或詢問盤勢分析

歡迎免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

櫃買指數領先創高下，未來該鎖定的主流股是誰?

https://youtu.be/xp4gDFa9Xok

11/23 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(3530-TW) 晶相光

(3437-TW) 榮創

(8442-TW) 威宏 - KY

(4956-TW) 光鋐

(1471-TW) 首利

(6789-TW) 采鈺

(2455-TW) 全新

(3032-TW) 偉訓

(6456-TW)GIS-KY

(2457-TW) 飛宏

(2417-TW) 圓剛

(1513-TW) 中興電

(2374-TW) 佳能

(4958-TW) 臻鼎 - KY

11/23 強勢股分享

【上櫃量大上漲股】

(5351-TW) 鈺創

(4188-TW) 安克

(3623-TW) 富晶通

(6204-TW) 艾華

(3152-TW) 璟德

(8068-TW) 全達

(6578-TW) 達邦蛋白

(6510-TW) 精測

(3105-TW) 穩懋

(6125-TW) 廣運

(6485-TW) 點序

(3362-TW) 先進光

(6245-TW) 立端

(8183-TW) 精星

想持股診斷或詢問盤勢分析

請免費訂閱

股市期皇后 莊佳螢

https://lin.ee/HLNSKCy

莊佳螢分析師:

每日分享盤勢解析跟精選產業個股，讓投資朋友輕鬆追蹤 2023 年年台股操作方向，相關詳細內容請加入 Line@索取，免費提供給您!

股市期皇后 證期雙分析師 莊佳螢

LINE 官方帳號

LINE ID 搜尋: @winner168 (@不可省略)

或是點擊下方網址加入

https://lin.ee/HLNSKCy

Youtube 影音頻道 精彩解盤影片不容錯過!

(記得按讚，訂閱並打開小鈴鐺)

http://yt1.piee.pw/QAHKZ

FB 粉絲團:【股市期皇后】

https://goo.gl/kN2VKT



文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險