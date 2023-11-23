〈台幣〉亞幣資金派對中場休息不離場 台幣踞守31.6元關卡

由於美國 FOMC 會議記錄釋出鷹派訊息，使得亞洲資金派對暫時熄火，美元指數自 2 個多月低點反彈，新台幣兌美元匯率今 (23) 日微幅走升，在 31.6 元關卡附近徘徊，股匯皆陷入盤整格局，外資轉趨觀望，亞幣互有升貶，資金動向不明確。

在國際熱錢撤退下，新台幣兌美元結束連 7 日強勁的升勢，昨 (22) 日由升轉貶，終場重貶 1.47 角，收在 31.595 元，台北及元太外匯兩市成交量萎縮至 16.17 億美元。新台幣匯價今天早盤最高來到 31.57 元，升值 2.5 分，但市場有買有賣，最低來到 31.63 元，貶值 6 分。

觀察主要亞幣今天對美元走勢，截至上午 10 點前，新台幣在平盤附近整理，日元升值 0.17%，韓元早盤也升值 0.09%，人民幣則貶值 0.3%，泰銖貶值 0.06%，新加坡幣也貶 0.02%。

匯銀人士指出，市場解讀 Fed 仍維持相對鷹派的論調，在匯市澆了一桶冷水，主要亞幣皆回檔，尤其日元跌幅最重，不過，待消息面修正後，新台幣仍有機會重拾升值動能，進一步試探央行防線。

FOMC 會議紀要顯示，Fed 官員們認為通膨仍遠高於目標水平，但也表示，只有在最新數據顯示抑制物價壓力進展不足的情況下，才需要進一步升息。美國勞工部公布初領失業金人數減少 2.4 萬，經季節性調整後為 20.9 萬人，為 1 個多月以來最低水平；另一方面，美國 10 月耐久財訂單降幅超出預期。