訊舟Q3電信業務營收衰退 看好明年亞太區成長

網通設備廠訊舟 (3047-TW) 今 (23) 日召開法說，資深副總潘良榮指出，第三季電信部門營收衰退主因為客戶以及產品較集中，容易受到交貨狀況影響而有所起伏，不過預估明年電信部門將有相當程度的成長。

從訊舟營運部門營收佔比來看，商用零售部門佔整體營收 75%，電信部門則佔 22%，其他佔 3%。其中電信部門營收佔比，較去年同期的 32% 少。潘良榮說明，由於電信部門的客戶以及相關產品較為集中，因此容易上下起伏。

不過潘良榮指出，看好明年電信部門可以有一定程度的成長，尤其在亞太地區將會是成長快速的區域。

至於商用與零售方面，潘良榮提到，這部分一直都是穩定成長的趨勢，明年持相同看法。他說，明年是 WiFi 7 元年，因此商用與零售的產品類別重點將放在 WiFi 7 與 AIoT。

訊舟第三季營收 10.71 億元，季增 1.6%，年減 33.9%。毛利率 27.5%，季增 3.1 個百分點，年增 0.8 個百分點。營益率 - 3.5%，季增 2.3 個百分點，較去年同期轉負。稅後純益 0.04 億元，季減 90.9%，年減 96.7%，每股純益 0.02 元。

訊舟前三季營收 32.69 億元，年減 28%，毛利率 24.8%，年減 0.3 個百分點，營益率 - 4.7%，較去年同期轉負。累計前三季稅後純益 0.28 億元，年減 88.3%，每股純益 0.13 元。