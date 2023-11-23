〈陸港盤後〉市場熱議建商「白名單」 香港地產股暴漲

中國 A 股市場三大指數周四（23 日）收盤齊揚，香港地產股暴漲，市場持續熱議建商「白名單」， 消息人士透露，碧桂園 (02007-HK) 、遠洋集團 (03377-HK) 等建商已被納入金融監管機關正在起草的建商「白名單」。

滬指周四收盤漲 0.6% 報 3,061.86 點，深成指漲 0.78% 報 9,933.02 點，創業板指漲 0.58% 報 1,961.35 點；兩市成交額合計人民幣 8,242 億元，「北向資金」淨流入 50.58 億元。

汽車、醫藥、地產類股走高，鋼鐵、煤炭、半導體、保險、石油等族群齊揚，短劇遊戲概念股大幅回落。

香港恒生指數周四收盤漲 0.99%，報 17,910.84 點，恒生科技指數勁揚 2.17%，報 4,117.12 點。

旭輝控股股價收盤飆漲逾 48%，遠洋集團暴漲逾 31%，碧桂園狂漲逾 23%，龍湖集團大漲逾 13%。

據《彭博》報導，知情人士表示，旭輝控股 (00884-HK) 也被列入「白名單」。消息人士說，主管機關將在數日內敲定名單，並將名單發給銀行等金融機構。

據《彭博》本周稍早報導，知情人士表示，共有 50 家國有和民營建商被列入「白名單」，包括新城發展 (01030-HK) 、萬科 (000002-CN) 、龍湖地產等。這份名單的範圍比年初具有系統重要性優質建商的範疇還大。

消息人士表示，這份「白名單」供金融機構參考，這些建商將獲得貸款、債權和股權融資等方面的支持，但此舉不意味監管機關對銀行等機構提出硬性要求。

中國人民銀行（央行）、金融監管總局、證監會在上周五聯合召開金融機構座談會，再次重申要「一視同仁」，要滿足不同所有制建商的合理融資需求，對正常經營的建商「不惜貸、抽貸、斷貸」。

易居研究院表示，按目前房地產市場新形勢，進入本輪「白名單」的建商，首先資金和財務狀況得穩健，若企業本身已出現重大資金問題，可能會被納入「一企一策」名單。

易居研究院進一步指出，爆雷建商並不會完全被排斥，若債務風險化解積極、有成效，企業治理結構優質，政府也可給予支持。

據《第一財經》報導，多家民營建商表示，雖然政府推出「三支箭」等政策，支持建商融資，但真正惠及的企業較少，金融機構對民營建商的放款依然比較嚴苛，呼籲政府後續推出切實協助企業經營的政策。