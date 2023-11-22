〈能源盤後〉市場等待OPEC+會議、供應數據 油價小幅漲跌 WTI原油3日來首見收低

國際油價周二 (21 日) 收盤漲跌不一，美國基準 WTI 原油期貨價格 3 日來首見收低，而全球基準 Brent 原油期貨價格小幅收高。

交易員持續評估石油需求前景，同時等待周三最新一論的美國石油供應數據，以及 OPEC + 周日對產量水準的決定。

能源商品價格

1 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 6 美分或近 0.1%，收每桶 77.77 美元。

1 月交割的布蘭特原油 (Brent) 期貨價格小幅上漲 13 美分或 0.2%，報每桶 82.45 美元。

12 月交割的汽油期貨價格上漲 0.4%，收每加侖 2.23 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格漲近 2.7%，收每加侖 2.92 美元。

12 月交割的天然氣期貨價格跌近 1.3%，收每百萬 Btu 2.85 美元。

市場驅動力

原油期貨價格前一日自上周觸及的約 4 個月低點反彈後，周二僅小幅波動。

Exinity Group 首席市場分析師 Han Tan 表示，近期石油價格的下跌可能為沙烏地阿拉伯和俄羅斯再延長減產措施鋪路。

本周迄今，原油期貨價格因報導稱 OPEC + 正考慮進一步減產而獲得全面支撐。11 月 26 日將舉行 OPEC + 石油部長級會議。

德國商銀分析師指出，OPEC+ 今年 6 月曾同意維持實施減產直至 2024 年底，其中包括沙烏地阿拉伯、俄羅斯和其他國家自願減產總計 166 萬桶 / 日。沙烏地阿拉伯隨後於 7 月額外自願減產 100 萬桶 / 日，而俄羅斯則同意從 8 月起每日減少 30 萬桶出口，且兩國均證實將延續該規模的額外減產至 2023 年底。

Brent 原油期貨價格 9 月底前上漲至每桶略低於 100 美元的水準，分析師將背後動力歸因於上述沙俄額外減產的舉措。但因全球經濟和和原油需求前景的擔憂日益加劇，原油期貨價格隨自 2023 年高點回落約 20%。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 周二報告表示，在 OPEC + 會議前的市場疑問是，沙烏地阿拉伯明年起會不會延續當前額外減產的措施，或者回到之前商定的自願減產規模。

「這種臆測可能會持續到周末 OPEC + 會議，因此未來幾日油價可能進一步上漲。市場對此回會議的期待更高，這幾日來，市場對『沙俄明年起可能延續額外減產』的臆測程度最濃厚，倘若會議決議不然，可能引發油價重啟下行。」Fritsch 報告寫道。

「倘若 OPEC + 證實額外減產措施延用至明年，可能強化原油價格支撐力，同時有助於抵禦看跌的投機者。」Exinity 分析師 Tan 說。

然而，在原油庫存持續攀升之際，倘若需求方的擔憂令全球前景持續惡化，即使 OPEC + 決定收緊供應，也恐縮限石油的上漲空間。

美國能源資訊署 (EIA) 預計周三發布上周美國石油供應數據。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周 (11/17 止) 美國商業原油庫存增加 10 萬桶，汽油供應量增加 110 萬桶，餾分油供應量減少 40 萬桶。

由於周四為感恩節，因此 EIA 周三將通常周四發布的天然氣供應數據提前一日發布。根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期上周天然氣庫存增加 60 億立方英呎。