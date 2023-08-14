能率創新Q2轉盈 上半年EPS0.31元 並看好電動車相關業務發展

能率創新 (5392-TW) 今 (14) 日公布最新財報，2023 年第二季轉虧爲盈，單季稅後純益 9336 萬元，單季每股純益 0.56 元，2023 年上半年稅後純益 5189 萬元，每股純益 0.31 元，下半年能率創新將以電動車用業務為集團發展主軸。

能率創新 2023 年第二季營收 22.76 億元，毛利率 15.51%，季增 3.17 個百分點，年增 1.52 個百分點，稅後純益 9336 萬元，較上季轉虧爲盈，年增 30 倍，單季每股純益 0.56 元。

能率創新 2023 年上半年營收 43.23 億元，毛利率 14.01%，年減 0.62 個百分點，稅後純益 5189 萬元，年增 3.88 倍，每股純益 0.31 元。

能率創新主管指出，今年上半年製造事業體低迷之際，集團旗下由能率亞洲資本領軍的投資事業體，受惠於後疫情時代 AI、旅遊大爆發之際，也為集團帶來一定的獲利貢獻。

展望 2023 年下半年，能率創新指出，電動車用事業體將為集團發展主軸，隨著豐田的腳步，營運將可重回過去正常水準；3C 事業體並搭配過旗下能率亞洲資本公司延伸產業發展觸角，除協助研究市場產業趨勢發展外，也參與各項產業投資，同時為能率創新尋找合適收購標的或是營運合作夥伴。