NCC修法開放WiFi 6E頻段 將可認證低功率射頻器材

隨著數位部開放 WiFi 6E 頻段，國家通訊委員會 (NCC) 今 (22) 日通過「低功率射頻器材技術規範」修正草案，未來國內實驗室也可認證相關低功率射頻器材，且價格有機會比國外檢測還低。

NCC 補充，修正草案將預告 14 天，廣徵外界意見後，會再送委員會討論確認規範生效，後續國內相關檢測實驗室需經過全國認證基金會 (TAF) 認證，才會提供檢測服務。

數位部今年 8 月底公告修正中華民國無線電頻率分配表，比照歐盟標準開放 6GHz(5.945GHz-6.425GHz) 頻段，提供低功率射頻器材使用，由於射頻器材需要經過 NCC 認證後才能上市，因此 NCC 今日審議通過「低功率射頻器材技術規範」修正草案。

NCC 表示，目前已開放業者能以國外報告來申請頻段，至今已收到 37 件申請案，類型約有三種包括手機、Wi-Fi 接取點以及射頻模組，其中 27 件已通過申請，預計最快 12 月中後，我國實驗室若有相關技術即可陸續按照技術規範認證。

既有 WiFi 使用頻段為 2.4GHz 跟 5GHz，新開放的頻段 5.945GHz-6.425GHz，等於是多開放一個可用頻段，此頻段應用範圍廣，修正草案增訂新頻段相關技術審驗規定後，將作為廠商辦理型式認證的依據，看好未來有望帶動手機、家用通訊產品。

測試費用方面，目前國外 6GHz 頻段測試費用價格約落在新台幣 20 萬元到 40 萬元，國內若能提供檢測服務，價格有望比較便宜，檢測所需時間也會比較快。