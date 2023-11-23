惠民利多齊發！明年度減稅662萬戶受惠 大學住宿補貼5000元起

行政院今 (23) 日召開院會，拍板通過財政部擬具的所得稅制優化惠民措施，明年度綜所稅免稅額提高至 9.7 萬元，標準扣除額增至 13.1 萬元，薪資、身障特別扣除額增至 21.8 萬元，減稅措施合計 662 萬戶受益，減稅利益 175 億元；政院同日通過教育部擬具的大專校院學生校內住宿補貼計畫，自明年 2 月起實施，每學期補貼校內住宿學生 5000 元、弱勢生 7000 元，約 27.5 萬名學生受惠。

財政部指出，近年國民所得提高，但因為政府推出稅制優化減輕民眾稅負，2021 年度有 305 萬戶 (47%) 免繳稅，而所得高有能力繳稅的人持續貢獻稅收，淨所得 453 萬元以上有 5.5 萬戶 (0.85%) 繳納 45.5% 稅額，稅收成長用於挹注施政及社會福利支出，包括中低收入戶補助、育兒津貼、房屋租金補貼、長期照顧服務。

財政部提出惠民措施再升級，調高 2023 年度基本生活費金額，從 19.6 萬元增加 6000 元至 20.2 萬元，預估 235 萬戶受益，減稅利益達 189 億元，同時提高伙食費免稅金額，每月從 2400 元增至 3000 元，每年由 28800 元增至 36000 元，減稅利益達 18 億元，將於 2024 年 5 月申報適用。

此外，財政部也調高明年度綜所稅免稅額 5000 元至 9.7 萬元，標準扣除額調高 7000 元至 13.1 萬元，薪資、身障特別扣除額調高 1.1 萬元至 21.8 萬元，將於 2025 年 5 月申報適用。財政部指出，淨所得超過 56 萬元需繳稅的人稅負也會減輕，2024 年度減稅措施合計 662 萬戶受益，減稅利益 175 億元。

財政部表示，明年度繳稅起點再提高，以單身新鮮人為例，年所得提高 2.3 萬至 44.6 萬元，才需繳納所得稅；若是包含 2 名 5 歲以下子女的四口之家，年所得門檻提高 5.6 萬元至 132.6 萬元才需繳稅；若為三代同堂 (四口之家 + 1 名 70 歲以上適用身心障礙及長照扣除長者)，年所得門檻提高 7.45 萬元至 132.6 萬元。

另一方面，為減輕學生校內住宿負擔，支持青年專心就學，教育部考量目前「弱勢學生校外住宿租金補貼」額度、校內外住宿的價差，以及配合學校採學期制收取宿舍費等，規劃補貼大專校院學生校內住宿費用，預計自 2024 年 2 月起實施。

教育部說明，一般身分住宿生每名每學期以補貼 5000 元為原則，如學校住宿費用低於 5000 元者，補貼至與其住宿費用相同；經濟弱勢身分住宿生方面，針對低收入戶、中低收入戶身分者每名每學期以補貼 7000 元為原則；如學校住宿費用低於 7000 元者，補貼至與其住宿費用相同。

大專校院學生校內住宿補貼計畫將自 2024 年實施至 2028 年止，教育部表示，本案預計協助約 26.5 萬名一般身分住宿生及約 1 萬名經濟弱勢住宿生減輕負擔，每年投入經費 28 億元，5 年總計投入預算 140 億元，將由內政部住宅基金支應。

教育部長潘文忠指出，雖然是 5 年期補貼計畫，但未來將是常態性發放，此方案實施後，搭配現行教育部「弱勢學生校外住宿租金補貼」與內政部「300 億租金補貼」等方案提供大專校院學生租金補貼，希能減輕大專校院學生在校內外住宿的經濟負擔。