減稅！單身上班族免稅額提高2.3萬 5%稅率所得淨額提高至59萬以下

減稅小確幸來了！財政部長莊翠雲今 (22) 日於立法院備詢時鬆口，由於主計總處公布的今 (2023) 年消費者物價指數 (CPI) 上漲幅度已達綜所稅免稅額調整基準，預計將一般人免稅額調升 5000 元至 9.7 萬元，個人標準扣除額調高 7000 元，後 (2025) 年度報稅即可適用。

根據《所得稅法》規定，當年度的 CPI 若比前一次免稅額調整時，其累計漲幅達 3% 時，將依據漲幅調升次年度的綜所稅免稅額、標準扣除額及薪資所得扣除額。主計總處日前公布 10 月 CPI 數據，今年 CPI 較前次的綜所稅免稅額調整時累計漲幅達 5.5%，已遠超過調整基準的 3%。

立法院財委會今天審查《所得稅法》第 17 條修正草案，多位立委關切綜所稅免稅額調整議題，財政部官員說明，根據主計總處公布的數據估算，綜所稅一般人免稅額將調升 5000 元至 9.7 萬元，個人標準扣除額調高 7000 元至 13.1 萬元 (有配偶者 26.2 萬元)，薪資、身心障礙特別扣除額均調升 1.1 萬元至 21.8 萬元，2025 年度報稅即可適用。

適用稅率 5% 所得淨額提高至 59 萬元以下

除了免稅額調升外，各稅率的課稅級距也有望調整，其中適用 5% 稅率的淨額將由 56 萬元提升至 59 萬元；12% 稅率部分，由原 56 萬至 126 萬元將調升至 59 萬 1 到 133 萬元；20% 稅率部分，由 126 萬至 252 萬元調升為 133 萬 1 元到 266 萬元；30% 稅率部分，由 252 萬至 472 萬元調升為 266 萬 1 元到 498 萬元； 498 萬 元以上則適用 40% 的稅率。

以育有 2 名國小子女的雙薪家庭為例，若按 5% 至 40% 稅率計算，約可省稅 2800 元至 2.4 萬元。以單身上班族為例， 免稅額提高 2.3 萬元，按 5% 至 40% 稅率計算，約可省稅 1150 元至 9200 元。