明年電信資費價格調整係數 NCC將進行公眾諮詢

國家通訊傳播委員會 (NCC) 去年認定電信市場未有效競爭，擬透過電信資費價格調整係數 (X 值) 進行管制，預計明 (2024) 年的電信資費調整係數、實施期間，將會在近期進行公眾諮詢 14 天、蒐集外界意見，明年 4 月起適用新的 X 值。

NCC 今 (4) 日審議通過公告樞紐設施項目草案預告、預告期間 60 日，以及 2024 年特定電信服務市場主要資費項目、電信資費價格調整係數 (X 值) 與實施年度期間的公眾諮詢作業、諮詢期間 14 日，廣徵各界意見。

依照過去電信法規定，NCC 已公告過 6 次電信資費價格調整係數，隨著過去電信法接軌至電信管理法，今年 6 月 2 日依據電信管理法公告固定通信網路語音零售服務市場 (市話)、固定通信網路寬頻零售服務市場 (家用寬頻) 以及固定通信網路批發服務市場 (業者間電路出租的批發服務) 的主要資費項目，價格調整係數批發價 X 值為 7.48%、零售價 X 值為 2.15%，適用期間從今年 6 月 2 日到明年 3 月 31 日止。

NCC 表示，下一輪 X 值的訂定，將會進行 14 天公眾諮詢作業、徵詢外界意見階段，也可能詢問業者對 X 值範圍的建議；待 14 天公眾諮詢作業結束、彙整意見到內部討論並訂出 X 值，再由 NCC 委員會決議後，進行法律預告流程。

NCC 說明，此次依電信管理法規定，公告市話、家用寬頻等主要資費項目、價格調整係數及實施年度期間，是提供判斷特定電信服務市場的市場顯著地位者，是否有符合電信管理法「有妨礙公平競爭之交叉補貼、價格擠壓或其他濫用市場地位之情事」，並供前揭特定電信服務市場的市場顯著地位者作為自律參考。