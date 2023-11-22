衡量報酬與風險看這項指標 00757短打長抱兩相宜

科技股近期重掌兵符，但盤勢變化快速，而定期定額分散風險頗受投資人青睞，觀察前十大熱門海外股票型 ETF，過半數都是科技型 ETF，其中，統一 FANG+ ETF(00757-TW) 今年以來的定期定額報酬率稱霸，至於如何挑選值得長抱的標的，關鍵密碼就在「夏普值」，00757 一年期年化夏普值同步居冠。

許多股民每天都在注意台股漲跌，緊盯盤面殺進殺出，但透過定期定額投資就能長期規律均攤成本，是最好的懶人投資術。統計受益人數前十大的高人氣海外股票型 ETF 中，00757 不但是今年定期定額績效王，報酬率達 24.44%；對長線投資人來說，00757 更是累積財富的好幫手，成立四年多以來定期定額報酬率更創造出 77.17% 的佳績。

一般投資人都認為，波動度較高、長線趨勢向上的基金比較適合定期定額投資，長期累積下來才容易獲得滿意的獲利表現，但波動度高賺得多，同樣也可能面臨賠得多的風險，此時「夏普值」就是衡量報酬與風險的重要指標了。

所謂「夏普值」，數值愈大愈好，代表風險相同的情況下，獲利比較多，CP 值較高。從前十大人氣海外 ETF 來看，只有 00757 的一年期年化夏普值超過 1，也就是說，其他投資人在承擔風險時，卻沒辦法獲得同等的報酬，00757 獨霸 CP 值王寶座，堪稱短打長抱兩相宜。