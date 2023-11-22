【量大強漲股整理】集團股IC設計【2454聯發科】，再創新高，帶動小金雞【6526達發】走高後，下一個有機會接棒的集團股會輪到誰?該如何挑選?

美股周二收黑，台股今日同步下挫，指數終場下跌 106.44 點，收在 17310.26 點，成交量 2837.01 億元。

看一下三大法人: 外資轉為賣超 74.04 億元；自營商賣超 19.31 億元，呈現連 5 賣；投信賣超 5.26 億元；三大法人合計賣超 98.61 億元。

台股今日震盪回檔，在日線七連紅之後，出現第一次回檔，雖然回檔，但量縮守穩五日線，主要受聯準會（Fed）昨日公布 FMOC 會議紀錄，強調對於通膨保持耐心，市場解讀為偏鷹，使美股漲多回檔，美股止步 5 連漲，權王 (2330-TW) 台積電，跌幅 1.3%；昨日輝達公告第 3 季營收年增兩倍，EPS 年增近六倍，均超乎預期，第四季營收預估同樣亮眼，但第四季受美國晶片出口禁令影響，中國市場營收恐大幅下滑，台股的 AI 指標股走疲；反倒是櫃買方面，隨著內資點火，IC 設計族群逆勢狂飆，觀光族群再度轉強，櫃買指數走強衝上高點 226.08 點，再創 8 月以來新高價；今日金管會主委【黃天牧】指出台股基本面良好，而證期局局長【張振山】進一步點出，台股目前是「震盪向上」的趨勢，上市櫃獲利也有逐季好轉趨勢；台股後續仍有作帳、選舉、作夢行情，預期大盤偏多操作，明年第一季將有望挑戰新高點。

個股方面，權值股， (2330-TW) 台積電，下跌 1.37%，收 577 元

IC 設計龍頭指標股 (2454-TW) 聯發科，逆勢走揚，收最高 942 元；

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【2454 聯發科】，從 828=>942 即將往千元大關作挑戰!

不畏大盤下挫，IC 設計族群逆勢狂飆，(6237-TW) 驊訊、(3588-TW) 通嘉、(8054-TW) 安國，強攻漲停

而佳螢一在預告的 IC 設計股將掀起比價效應

經濟日報連三周納入組合的 (3228-TW) 金麗科，差一檔，亮燈漲停! 再創新高!

(3228-TW) 金麗科，飆漲超過 9%；從我們納入冠軍股後

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另外輝達第四季受美國晶片出口禁令影響，中國市場營收恐大幅下滑，AI 指標股一片綠油油， (3231-TW) 緯創、(2382-TW) 廣達、 (2376-TW) 技嘉，跌幅超過 4%；觀光族群再度轉強， (2722-TW) 夏都、(2739-TW) 寒舍、(2743-TW) 山富，均收平盤上，個股持續輪動。

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11/22 強勢股分享

【上市量大上漲股】

(5521-TW) 工信

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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