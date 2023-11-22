輝達證實 將為中國客戶研發改款合規晶片

美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）(NVDA-US) 財務長 Colette Kress 周二（21 日）在第 3 季法說會上證實，正在為中國客戶研發改款合規晶片，但該公司預期這些產品不會給第 4 季營收帶來任何實質影響。

據《日經新聞》報導，Kress 周二說：「正在努力擴大旗下資料中心的產品陣容，以提供合規解決方案，正在與中東和中國的一些客戶合作，以獲得美國政府的許可。」

Kress 表示，針對中國等受限制市場的「新款、符合規定的」產品，可能會在「未來幾個月」推出，但輝達預期這些產品不會給本季營收帶來任何實質影響。

她說，設計和研發這些新產品，都是一個重要的過程，且輝達會與美國政府充分討論這些產品。

Kress 指出，晶片出口管制將影響中國業務，從長遠角度來看，該公司也無法清楚了解影響會有多大。

去年美國政府發布對中晶片出口管制措施後，輝達為中企設計降規版 AI 晶片 A800 與 H800，但美國商務部在今年 10 月頒布的新規定，又把 A800 與 H800 納入管制。若輝達未取得出口許可，就必須取消訂單。



日前《金融時報》披露，輝達已研發出針對中國市場的最新降規版晶片：H20、L20 及 L2。這已經是一年多來輝達第二度被迫為中國客戶重新設計產品。

Gartner 分析師盛陵海對此表示：「這就像是一場貓捉老鼠的遊戲，給輝達帶來挑戰，要不斷換標改版。」