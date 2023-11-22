台灣高鐵取經日本鐵道經驗 攜手JR東海簽MOU

台灣高鐵 (2633-TW) 今 (22) 日宣布，與日本東海旅客鐵道株式會社 (JR 東海) 在東京簽署合作備忘錄，雙方將在既有技術合作基礎下，深化相關鐵道業務經驗交流與合作，包括行控中心人員、站務 / 車務人員和車輛人員等面向。

台灣高鐵董事長江耀宗表示，台灣高鐵是日本新幹線首個海外輸出的成功案例，在台灣高鐵通車營運前，JR 東海即派員到台灣協助列車駕駛及相關人員的訓練，近年來台灣高鐵多項核心系統更新，也是由 JR 東海提供顧問服務和技術協助。

台灣高鐵預計，此次雙方合作將擴及營運、服務和維修等層面的人員知識與經驗交流，雙方策略夥伴關係更加深化。

台灣高鐵自通車營運以來，在營運服務、安全與技術發展上的成果深獲國際肯定，日前獲國際高速鐵道協會邀請協辦 2024 年會，在國際上已具能見度和影響力。

JR 東海是日本 7 家 JR 鐵路公司之一，主要經營東海道新幹線連接日本三大都會區東京、名古屋和大阪的交通大動脈。

目前 JR 東海正興建東京至名古屋間的磁浮中央新幹線，磁浮列車最高時速將達每小時 500 公里，預計東京至名古屋間的單程時間將由現行約 100 分鐘，縮短至僅約 40 分鐘，未來路線並將延伸至新大阪站。