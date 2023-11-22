〈台股盤前〉美股傳「鷹訊」盡墨 台股狂歡趴恐高檔先整理再挑戰前高

在熱錢持續湧入，新台幣匯率昨 (21) 日飆升 2.1 角，收在 31.448 元，為逾三個半月新高，加上外資大買 421.4 億元下，台股昨 (21) 日開高走高，收復 17400 點，連七紅。不過隨著美股四大指數收黑，預期台股將高檔整理後再挑戰前高。

回顧台股昨日表現，八大類股齊揚，又以金融最強勢；從族群來看，AI 概念股在輝達財報壓寶性買盤搶買下，族群表現最突出，台股昨日終場大漲 206 點、收 17416 點，成交量擴大至 3449 億元。

美股方面，由於美國聯準會 (Fed) 最新會議紀要傳出「鷹訊」，四大指數盡墨，道瓊下跌 62.75 點或 0.18%、那指下跌 84.55 點或 0.59%、標普小跌 9.19 點或 0.2%，終結連五漲、費半則收跌 73.01 點或 1.92%。

市場消息方面，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 傳正考慮在日本建第三座晶圓廠，採 3 奈米製程，對此，台積電也回應，正專注於評估在日本設置第二座晶圓廠的可能性，目前沒有更多可分享的資訊。

英特爾針對 AI 終端應用所開發的 Meteor Lake 晶片組，CPU 將由自家 Intel4 製程助攻，預計導入多家品牌廠筆電新品，且規畫明年元月 CES 展亮相。市場猜測 CPU 將委由台積電三奈米代工，引起市場關注。

牛仔褲廠年興 (1451-TW) 後龍廠今年前 10 月稅前虧損 2.2 億元，因此董事會決議，現有訂單消化完畢後，決定全面停工，後續將依法通報主管機關並給付員工資遣費。