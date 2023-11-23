TCL旗下晶片公司被爆「原地解散」 員工簽署N+1賠償

知情人士透露，中國 TCL 旗下晶片公司摩星半導體被爆「原地解散」，員工簽署「N+1」賠償，業界人士說，今年晶片業的市場和投資環境發生較大變化，不太樂觀。

據《第一財經》報導，目前摩星半導體的網站已無法打開。一名離職摩星半導體員工說，摩星半導體員工有 100 多人，公司在周二（21 日）宣布解散。該公司在上海、北京、廣州、深圳都有辦公室，上海摩迅此次一起解散了。

摩星半導體解散會議開得倉促，高層在會上談到公司發展，也提及遇到困難，但高層未具體說明原因。

該離職員工說：「內部有猜測是 LCD 顯示驅動晶片遲遲不能量產，可能高層失去耐心，這個原因還不能肯定。據了解，無線產品部的 Wi-Fi 項目也還沒流片。」

「我們面臨的問題主要是融資進展，並不是項目進度問題。」另一位摩星半導體相關人士表示，今年碰到了資本寒冬，投資者對晶片設計行業基本「躺平」，市場跟風和避風看熱點，並不是看價值，導致進展不快。

摩星員工說，為招攬人才，摩星半導體的薪資在業界不低。摩星半導體近期還在招聘，今年還展開校招，校招人數大約 20 餘人。

目前員工賠償方案是平均月薪乘以「N+1」（N 為工作年限），廣州辦公室已有員工簽署賠償方案，但有員工對賠償方案感到不滿，仍未簽署。

摩星半導體說，會把員工的簡歷掛在 TCL 內部平台，目前他還沒聽說有同事得到轉崗機會。

公開資料，2021 年 9 月 6 日，摩迅半導體技術（上海）公司（簡稱摩迅上海）成立，註冊資本人民幣 1 億元。經營範圍包含積體電路設計、積體電路晶片設計及服務、積體電路晶片及產品銷售等。

摩迅上海下設全資子公司摩迅半導體技術（深圳）公司。而摩迅上海由摩星半導體（廣東）公司（簡稱摩星半導體）100% 控股，摩星半導體由 TCL 微芯科技（廣東）公司（簡稱 TCL 微芯）100% 控股，TCL 微芯由 TCL 實業、TCL 科技各投資 50%。

「2023 年以來，晶片行業的市場環境和投資環境發生較大變化、不太樂觀，一方面消費電子終端市場需求疲弱，另一方面資本對晶片的投資愈加謹慎。」中國一家晶片設計企業相關人士表示。

奧維睿沃總經理陳慧說，今年整體消費電子市場復甦腳步緩慢，顯示驅動 IC 受大環境影響，一直面臨消化庫存和降價的雙重壓力。顯示驅動 IC 是面板上游國產化進展比較快的環節，但中高階產品的滲透率還不高。

