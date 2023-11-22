納粹風波嚇跑廣告金主！X狀告Media Matters抹黑

實業家馬斯克 (Elon Musk) 的社群媒體公司 X 周一 (20 日) 狀告左翼組織『美國媒體事務公司』(Media Matters for America) 與其一位員工，起因為該組織發布一份調查報告，聲稱 X app 在大企業旁投放支持納粹內容的廣告。

與此同時，德州總檢察長 Ken Paxton 也宣布對該媒體公司進行調查，看是否涉嫌詐欺活動。

Paxton 稱將戮力確保公眾不會被激進左翼組織的計畫蒙蔽，「這些組織只想透過減少公眾參與來限制自由。」馬斯克深以為然也轉發該則貼文。

密蘇里州總檢察長 Andrew Bailey 周日也在 X 上表示，其團隊也在調查此事。Bailey 和 Paxton 均屬共和黨。

X 向德州 Fort Worth 聯邦法院提起告訴，尋求未具體的損害賠償並要求法院下令該媒體刪除該篇文章。

Media Matters 總裁 Angelo Carusone 表示公司自有辯駁。「這是一場無聊的訴訟，目的是逼迫批評 X 的人閉嘴。公司支持該報導，也期待獲得勝訴。」

該訴訟象徵馬斯克、反馬斯克群、X 平台與廣告商之間不穩定的關係之鬥爭大升級。馬斯克上周三在 X 上對一篇文章按讚，而該文被許多人認為具反猶太主義的陰謀論，引發軒然大波。翌日，Media Matters 報導，支持納粹的文章呈現在蘋果 (AAPL-US)、IBM (IBM-US) 和其他公司的企業廣告欄位旁。

該消息見報後，許多企業撤回了在 X 上的廣告，其中包括 IBM、蘋果、康卡斯特和 NBCUniversal。

根據 X 的訴狀，X 主張 Media Matters 對 app 的描述非屬事實，因為該文章並非反映常態用戶所見的內容，而是 Media Matters 惡意排製的圖片，刻意將廣告商在 X 平台上的發文和納粹與白人民族主義內容擺放在一起的圖片，並聲稱這些圖片是常態 X 用戶在平台上看到的樣子，藉此損害 X 平台的廣告銷售。