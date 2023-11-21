英皇金融集團旺角體驗店隆重開幕 致力拉近與客戶距離，締造獨特的投資理財體驗

英皇金融集團旗下位於旺角上海街 525 號的全新體驗店經過數月升級翻新工程後，於今日正式隆重開幕！英皇集團主席楊受成博士聯同英皇集團董事總經理黃志輝先生、范敏嫦女士，以及英皇金融集團行政總裁徐子軒先生和英皇娛樂藝人陳家樂先生、衛詩雅小姐及湯怡小姐出席剪綵及祝酒儀式，與大家共同見證英皇金融集團新的里程碑。

為配合「寓投資於生活 Lifestyle Trading」的發展方向，英皇金融集團透過數位轉型方式，致力將生活化投資帶給客戶，旗下全新打造的旺角體驗店將提供一個與客戶交流互動的平台，一方面提升服務質素並優化面對面具人性化的溝通渠道，同時加強推廣投資教育，務求以煥然一新的面貌示人，並帶給客戶一個獨特的投資理財體驗。

英皇金融集團行政總裁徐子軒先生 (圖: 英皇金融集團提供)

英皇金融集團行政總裁徐子軒先生在致辭時表示：「英皇金融集團成立已有 45 年歷史，現致力於打造創新，年輕化和生活化的品牌形象，我們深信投資就是生活的一部分。為了與時俱進，我們革新了網上外匯貴金屬交易系統，推出了全新的手機交易應用程式「Eunify」，客戶可 24 小時自主投資及獲取最新市場資訊，享受升級個人化及互動化體驗。此外，我們亦推出全新會員積分『EFSG Rewards 計劃』，客戶在交易時可以賺取積分，並以積分兌換各種生活產品、優惠及獎賞等，以及兌換英皇集團獨家的演唱會、首映禮、謝票場等珍貴門票。除了優化線上交易，我們還由傳統模式的分店翻新打造成全行首創的嶄新概念體驗店，為客戶提供更密切的互動交流體驗。」

英皇金融集團旺角體驗店位置四通八達，方便客戶到訪。店面翻新後，外牆採用落地大玻璃的設計，引入日光照明，節省能源，環保友善為基礎設計。店內裝潢以木系為設計主題，令人倍感親切和諧。店內增設了自助模擬交易站、開放式活動空間和獨立會客室，方便客戶體驗高端的投資理財服務並與客服團隊進行諮詢。體驗店內更配備了 4K 特大弧型 LED 顯示屏和高速 WIFI 上網，配合定期舉辦的線下活動包括各類型投資理財講座及工作坊，務求以多面向與客戶保持互動交流，使整體氛圍與財富健康為目標的理念相呼應。

旺角體驗店開幕限時迎新優惠

為慶祝旺角體驗店重新開業，英皇金融集團推出了多種迎新優惠。只要成功申請模擬帳戶就送 NT$200 台灣超商數位商品禮券！

申請連結：https://supr.link/X6uZi

另外台灣的朋友不用親臨體驗店，只要聯絡英皇金融的客戶體驗大使查詢，就有機會取得《 TWINS SPIRIT LIVE IN HONG KONG SINCE 200》香港站演唱會門票兩張！

未來英皇金融集團體驗店將通過一系列金融智商、財務自由、投資入門和交流教學，重新定位集團業務方向，讓普羅大眾更深入認識外匯及貴金屬產品。藉著當前市場地位優勢，集團的知名度和聲譽、穩固的客戶基礎、卓越經驗和專業知識，集團將會進一步強化與客戶的交流，當中 24 小時服務的客服團隊是集團的營運優勢，於金融業界比較罕有。

此外，隨著人工智慧和自動化技術的發展，英皇金融集團將會積極探索更多可應用的新興技術，以提高效率和客戶滿意度。未來，通過數位轉型的營運模式，英皇金融集團將拓展海外市場，持續研發多功能交易平台、堅守品牌理念，提高自身業務水平。這些努力和創新措施將使得英皇金融集團在持續數碼化轉型的過程中保持領先地位，並為廣大客戶提供更優質的金融服務。

英皇金融集團旺角體驗店營業詳情

營業地址：旺角上海街 525 號

營業時間：星期一至星期五 9:30 -18:30，星期六、日及公眾假期休息

客服熱線：(852) 8206 2500

查詢 WhatsApp： (852) 6389 8882

電郵：support@empfs.com

關於英皇金融集團

英皇金融集團為英皇集團成員機構，屹立香港逾四十年，主要為香港客戶提供優質貴金屬及外匯買賣服務，集團著重網上交易系統的安全性，透過嚴密監管，確保交易平台高效而穩定。且憑藉穩固根基、龐大網絡及專業團隊，深受客戶信任。英皇金融集團受香港多個監管機構發牌，更超越目前的監管要求，為客戶提供更優越更可靠的保障，包括由香港證監會認可持牌槓桿式外匯金融機構 (中央編號 : ACJ776)、金銀業貿易場認可電子交易 AA 行員 (行員編號 102 號) 及金集團行員 (行員編號 240 號) 等。旗下專業的銷售團隊成員均持有由香港金融機構發出的相關牌照，務求為客戶提供合符法規﹑專業和可靠的客戶體驗。