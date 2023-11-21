〈台幣〉熱錢狂湧 勁升2角衝破31.5元關鍵價位 改寫近4個月新高

新台幣兌美元匯率升勢擋不住！市場普遍預期美國聯準會 (Fed) 升息循環已經走到盡頭，並開始預期明年的降息時機點，帶動熱錢持續流向亞洲貨幣，新台幣匯價今 (21) 日再度走揚，並衝破 31.5 元關鍵心理價位，最高來到 31.458 元，升值 2 角，改寫近 4 個月來新高。

熱錢昨 (20) 日大舉匯入逾 9 億美元，帶動新台幣兌美元匯率終場強升近 2 角，收在 31.658 元，為連六升，累計升值多達 6.94 角，為避免新台幣升勢過於猛烈，央行試圖進場調節，但主要亞幣整體趨勢走升，央行並未有進一步阻升的動作。

台北股匯今天上演雙漲走勢，新台幣匯率為連續第 7 個交易日走揚，在熱錢積極匯入下，一舉衝破 31.6、31.5 元兩道關卡，早盤觸及 31.458 元，勁揚 2 角，為今年 7 月底以來的最高點。匯銀人士認為，接下來新台幣匯價有望進一步挑戰 31.2 元關鍵價位。

觀察主要亞幣今天對美元表現，新台幣早盤強升 0.63%，韓元、日元同步升值約 0.2%，泰銖升幅也超過 0.3%，新加坡幣升值 0.1%，在岸、離岸人民幣今天也升破 7.17 關口，分別大漲逾 800、500 個基點，雙雙創下 3 個月以來新高。

美國 10 月消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數 (PPI) 等經濟數據出現緩和的跡象，顯示美國整體通膨壓力正在減弱，有分析認為 Fed 的升息循環已經結束，使得美元指數進一步走低，下探逾兩個月低點。市場聚焦 Fed 會議記錄將於周二 (21 日) 發布，可能會揭示接下來的貨幣政策考量。