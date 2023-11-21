〈台幣〉放量勁揚2.1角改寫4個月新高 7個交易日升逾9角

市場預期美國聯準會升息循環將告終，使得美元指數持續走疲，熱錢積極流向亞洲市場，新台幣兌美元匯率今 (21) 日延續前幾日的強勁走勢，一舉升破 31.5 元關鍵價位，終場以 31.448 元作收，勁升 2.1 角，為連 7 升，創近 4 個月以來新高，台北外匯市場成交值達 15.46 億美元。

新台幣匯率近 7 個交易日以來，累計升值多達 9.04 角。

新台幣兌美元今天以 31.62 元開盤後，一度升值 2.5 角、攻抵 31.408 元，外資大舉買超台股 421 億元並積極匯入，不過，央行仍維持適時進場調節步調，避免升值速度太快，但整體亞幣趨向升值，央行並未過度介入阻升。

觀察主要亞幣今天對美元表現，根據央行統計，截至下午 4 點，日元勁揚 0.94%，新台幣升值 0.67%，人民幣也有 0.57% 的升幅，新加坡幣升值 0.4%，越南盾升 0.24%，韓元僅升 0.19%，表現不如其他亞幣。歐元升值 0.34%，美元指數下挫 0.4%。

匯銀人士指出，拜習會後，美中關係趨於緩和，使得人民幣強勢走升，日元也擺脫低檔，一度升回 148 價位，在兩大亞幣的帶領下，新台幣匯價也同步往升值方向前進，近期有望往 31.25 元關鍵價位靠攏。

美國 10 月消費者物價指數 (CPI)、生產者物價指數 (PPI) 等經濟數據出現緩和的跡象，顯示美國整體通膨壓力正在減弱，有分析認為 Fed 的升息循環已經結束，使得美元指數進一步走低，下探逾兩個月低點。市場聚焦 Fed 會議記錄將於周二 (21 日) 發布，可能會揭示接下來的貨幣政策考量。