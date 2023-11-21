人民幣漲破7.14關口 五大反攻因素曝光

人民幣大反攻，五大因素曝光。（圖：Shutterstock）
人民幣大反攻，五大因素曝光。（圖：Shutterstock）

人民幣大反攻！在岸、離岸人民幣周一（20 日）均升破 7.17 元關口，分別漲逾 800 個基點、500 個基點，雙雙創下三個月以來新高。

離岸人民幣兌美元匯價周二續漲，漲破 7.14 關口，最高漲至 7.1369 元，漲約 300 點。

11 月以來，在岸人民幣兌美元反彈超過 1,400 點，離岸人民幣兌美元超過 1,700 點。

據《21 世紀經濟報導》報導，業界人士認為，近期人民幣匯率走強，主要由以下五個因素帶動：

地緣政治壓力減輕

仲量聯行中國區首席經濟學家龐溟表示，美中兩國元首會晤，釋出積極信號，地緣政治不確定性消除。

美中貨幣政策走勢趨於收斂

美國 10 月通膨超預期回落，聯準會（Fed）12 月進一步升息必要性降低，而中國 MLF 超額平價續作、11 月 LPR 按兵不動，兩國利差水準並未擴大。

中國 10 月經濟數據改善

中國經濟主要指標持續改善，經濟運行總體平穩，為人民幣匯率提供了堅實的基礎。

國家統計局發布的數據顯示，10 月全國規模以上工業生產年增 4.6%，較 9 月提高 0.1 個百分點；零售銷售年增 7.6%，較 9 月提高 2.1 個百分點；全國城鎮調查失業率也維持在 5% 的水準。

美元走低帶來被動升值

東方金誠首席宏觀分析師王青說，近期人民幣走高，主要是美元走低帶來的被動升值。11 月以來，離岸人民幣兌美元升值 2.25%，在岸人民幣兌美元升值 1.98%，同期美元指數下行 2.95%，全部覆蓋人民幣升值幅度有餘。

不過，王青也指出，除了美元走勢變化外，當前決定人民幣匯率強弱的關鍵，仍是國內宏觀經濟與房地產行業。

海外資本悄悄加倉人民幣債券

人民幣匯率連續突破 7.2、7.19、7.18、7.17 等整數關卡，除了美元指數持續回落，海外資本悄悄加倉人民幣債券也功不可沒。

數據顯示，過去兩個月海外資本連續加倉人民幣債券，9 月加倉金額約人民幣 200 億元，10 月超過 400 億元，寫下過去四個月以來單月最大加倉規模。

「鑑於 9-10 月期間 10 年期美債殖利率一度飆漲令中美利差倒掛幅度擴大至 - 216 個基點，海外資本加倉人民幣債券顯得不同尋常。」一位香港銀行外匯交易員指出。

延伸閱讀

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞