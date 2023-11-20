港股大漲2% 離岸人民幣漲破7.18關口

香港恒生科技指數周一（20 日）盤中大漲 2%，離岸人民幣兌美元匯價升破人民幣 7.18 元關口，在岸人民幣不斷升值。

恒生指數周一勁揚 1.6%，Ａ股市場三大指數也同步走高。

中國外匯交易中心數據顯示，人民幣兌美元中間價上調 116 點至 7.1612 元，寫下 8 月以來最高紀錄。

國金證券認為，美元快速走弱是人民幣匯率升值的直接推手。美元指數自 10 月下旬以來大幅回落，正逼近 100 大關。台灣時間周一 9 時 30 分，美元指數報 103.886。

美元回落，是美債供給側衝擊緩和、經濟數據疲弱、投機擾動緩和三方面因素共同作用的結果。國金證券在報告中寫道：

第一、美債供給側衝擊緩和。美國財政部預計淨發債規模降至 7,760 億美元、較 7 月預估減少 760 億美元。

第二、經濟數據疲弱、美國聯準會（Fed）態度偏鴿；11 月陸續出爐的採購經理人指數（PMI）、非農就業報告、消費者物價指數（CPI）等數據均不如市場預期，市場對明年 Fed 降息的預期逐步升高。

第三投機擾動緩和，美債非商業空頭持倉明顯回落。

國君證券則認為，人民幣升值的背後，除了有 Fed 升息周期結束預期的外部因素支撐，還有有中間價的功勞。中間價作為匯市「穩定器」，在做空離岸人民幣成本下降的背景下，對人民幣形成強勁支撐。