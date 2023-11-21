拜登81歲生日...不太快樂

美國總統拜登周一（20 日）滿 81 歲，但美國政治新聞網站《Politico》指出，拜登競選團隊因他的年齡問題而面臨壓力。

《Politico》指出，民主黨焦慮不安，因為搖擺州民調顯示，拜登的支持率輸給美國前總統川普。目前他們最大的擔憂，是拜登無法改變一件事：他年事已高。

據兩位參與內部討論的匿名人士透露，即使是拜登的親信，也擔心年齡的影響。這些親密盟友認為，拜登在精神上能夠勝任這份工作，但也有人承認總統有時會顯得很虛弱。

匿名人士說：「拜登最近的體檢結果顯示，他在 2020 年年底與愛犬互動時腳部骨折，導致他走路時顯得僵硬。與總統關係密切的人曾討論過讓他在出鏡時縮短行走距離。他們還認為，有時把正裝鞋換成更舒適的鞋，既能讓他的步伐看起來不那麼僵硬，也能降低摔倒的風險。」

《紐約時報》也指出，對拜登來說，過生日帶來的可能是責任，而非狂歡，這讓選民再次想起他的年齡。與其他總統用奢華政治活動慶生不同，拜登計劃本周晚些時候在南塔克特島（Nantucket）與家人私下慶生。

對這位美國史上最年長總統來說，最好的生日禮物莫過於一項能夠消除選民擔憂的策略，但這種策略一直難以實現。拜登團隊採取的方法是，宣傳拜登在國內立法和國際領導力方面的成績，但民調結果顯示，這種做法不具說服力。

美國全國公共廣播電台（NPR）則指出，拜登的支持者內心可能會很複雜。拜登在宣誓就職時就已經是美國有史以來最年長的總統。現在拜登本屆任期還剩一年，他還要求選民再給他四年。