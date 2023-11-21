多數員工遠端辦公 安永擬搬離倫敦總部

根據外媒體周一 (20 日) 報導，安永會計師事務所 (Ernst & Young LLP) 正在考慮搬離倫敦總部，因為越來越多員工在家工作，目前還在評估初期階段。不過也有消息指出，此舉是該公司在努力減少碳排放。

據悉，安永的上述總部設在名為 More London 的大樓，位於泰晤士河南岸，安永此前簽下了為期 25 年的長租合約，2003 年入住該辦公樓，合約將於 2028 年到期。

進駐 More London 二十年來，安永在英倫三島工作的員工規模擴大了將近兩倍，從 2003 年的約 7,100 人增加到去年的超過 2.1 萬人。

目前約有 9,000 名員工在倫敦總部上班，包括安永的全球管理團隊。安永共有超過 1.35 萬名員工的工作地點在整個倫敦區域，包括安永金融服務團隊位於倫敦另一金融中心金絲雀碼頭（Canary Wharf）的獨立辦公室。

有媒體指出，儘管在當地已有如此龐大的員工，安永仍然在考慮退租，這表明，在居家辦公變得流行時，辦公大樓租賃市場加速下滑。因為員工越來越多遠端工作，預估大多數員工通常每周至少兩天進行遠端工作，安永 2021 年轉向混合工作政策。

安永的以上消息不算意外。一方面，安永自身在猛砍成本，另一方面，在居家辦公的潮流興起時，西方大企業紛紛減少辦公空間的投入。

不過也有消息指出，安永希望搬遷到一棟更環保的建築，以幫助實現到 2025 年實現淨零排放的目標。

安永在聲明中表示，作為一家在英國擁有 20 多個辦事處的成長型企業，公司不斷審查自己房地產足跡。不對外界的猜測置評。