貴州茅台宣布 配發現金紅利人民幣240億

中國 A 股市值「一哥」貴州茅台 (600519-CN) 又有特別分紅大動作，宣布派發現金紅利人民幣（下同）240 億元，加上年中的 325.49 億元年度分紅，今年貴州茅台派現高達 565.5 億元。

據《中國基金報》報導，貴州茅台在周一（20 日）晚間公告，經董事會充分研究，擬向全體股東每股派發現金紅利 19.106 元（含稅）。截至 9 月 30 日，貴州茅台總股本為 125,619.78 萬股，以此計算，派發現金紅利合計為 240.01 億元。

貴州茅台表示，截至 9 月 30 日，未分配利潤為 1,801.27 億元。經董事會決議，擬以實施權益分派股權登記日公司總股本為基數，發放特別分紅。



對於本次特別分紅的目的，貴州茅台說，一是公司持續、穩定、健康發展的需要；二是在保證公司正常經營和長期發展不受影響的前提下，增強現金分紅力道，提振市場信心；三是積極回報股東，與股東分享公司發展紅利，增強廣大股東獲得感。



貴州茅台強調，考慮了公司目前生產經營狀況、未來發展資金需求、經營現金流等因素，特別分紅不會影響公司正常經營和長期發展。



統計數據顯示，截至此次公告前，貴州茅台累計現金分紅突破 2,086 億元，佔上市以來累計淨利潤約 56%。

去年 11 月 28 日，貴州茅台首次宣布特別分紅。當時茅台表示，經董事會充分研究，擬向全體股東每股派發現金紅利 21.91 元（含稅），現金紅利總額合計 275.23 億元。隔天貴州茅台股價應聲大漲 5.9%。

貴州茅台發布的第 3 季財報顯示，前三季營業收入首次突破千億大關，達到 1,032.68 億元，年增 18.48%，歸母淨利潤 528.76 億元，成長 19.09%。

今年 10 月底，茅台調高出廠價，宣布 11 月 1 日起上調 53%vol 貴州茅台酒（飛天、五星）出廠價格，平均漲幅約 20%。