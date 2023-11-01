時隔近六年 貴州茅台宣布漲價20% 股價暴漲近10%

茅台酒提價的靴子終於落地了，中國貴州茅台 (600519-CN) 周二（31 日）宣布漲價 20%，是近六年來首度調漲，周三早盤股價應聲暴漲近 10％。

據《第一財經》報導，貴州茅台在周二深夜發布公告，表示經研究決定，自周三起上調 53%vol 貴州茅台酒（飛天、五星）出廠價格，平均調幅約 20％。此次調整不涉及該公司產品的市場指導價格。

這是貴州茅台睽違近六年再次上調出廠價，且漲價幅度比上一輪大。貴州茅台上回漲價是在 2017 年 12 月 28 日，平均調幅約 18%。

「茅台酒出廠價尾數都是 9，本次出廠價上調幅度約為 20%，以 53 度 500 ml 飛天茅台酒為例，出廠價將由（人民幣，下同）969 元上調至 1,169 元。」一位茅台酒經銷商說。

貴州茅台股價周三早盤飆漲 9.82%。

歷來茅台酒漲價，都會顯著帶動貴州茅台的業績和股價。上次貴州茅台漲價，當天股價聞訊大漲 8.21%。

貴州茅台表示，此次價格調整將會對經營業績產生一定影響。

近期貴州茅台發布第 3 季財報。數據顯示，今年前三季，貴州茅台的營收為 1,032.68 億元，年增 18.48%；歸屬於上市公司股東的淨利潤為 528.76 億元，成長 19.09%。財報數據報略低於市場預期。

貴州茅台是否漲價，一直是資本市場最關心的問題之一。原因在於茅台酒出廠價與實際市場價懸殊。以京東平台為例，目前一瓶 53 度 500 ml 茅台酒的價格約 2,547 元，較出廠價溢價逾 160%。

貴州茅台董事長丁雄軍在 6 月股東大會回應漲價提問時說，茅台酒什麼時候漲價、怎麼漲價，確實要有智慧。

「價格確實要科學、全面地看待，供求關係是其中的一個經濟規律，你看到了，我看到了，全社會都看到了。漲不漲價格，對於管理層來講，也是每天都在追求的，和你一樣。」丁雄軍說。