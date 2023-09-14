貴州茅台又有大消息！茅台巧克力要來了？

「醬香拿鐵」爆火後，中國貴州茅台 (600519-CN) 又有大消息！知情人士透露，茅台巧克力預定周六（16 日）上市，合作夥伴為瑪氏食品公司（Mars）旗下德芙巧克力。

據《中國基金報》報導，貴州茅台官微在周三晚間發布一張意味深長的海報，海報上寫著「入口即化、回味悠長」，提示「貴州茅台 ×？」，並宣告「9 月 16 日，敬請期待」。

消息人士指出，茅台巧克力預定周六正式上市，合作方為德芙巧克力。茅台巧克力將採用高品質巧克力和 53 度貴州茅台酒，每一塊都蘊含著醬香和甜香，是一種獨特的味覺享受。

值得注意的是，茅台巧克力新品推出的時點耐人尋味。中秋、（中國）國慶「雙節」將至，這是傳統的白酒消費旺季，茅台在此時推出聯名新品，有望再度成為爆款產品。

分析師認為，儘管「茅台 +」產品銷售收入與茅台酒相比仍是「九牛一毛」，但其話題熱度、關注度，卻是茅台酒無法比擬。茅台推出茅台冰淇淋等聯名食品，是營銷思路年輕化和時尚化的嘗試。

中國酒業獨立評論人肖竹青表示，茅台這一系列舉動均是在向年輕人靠攏，推動品牌年輕化，保持茅台品牌熱度，以提升品牌的高度和價值。

不到十天前，瑞幸與貴州茅台聯手推出「醬香拿鐵」，迅速引爆話題。貴州茅台在短短數日內再推跨界新品，顯示茅台推出「+ 茅台酒」系列周邊產品的決心。

貴州茅台董事長丁雄軍周三在 2023ESG 全球領導者大會上表示，茅台已經形成覆蓋景區、博物館、商業街、酒店、機場、醫院等上百億資產的酒旅康養產業集群，並推出「茅台 +」系列周邊產品，比如「茅台冰淇凌」、「醬香拿鐵」。

火爆出圈的「醬香拿鐵」餘溫未散。時至今日，仍有不少消費者一早到瑞幸咖啡門市購買「醬香拿鐵」。



瑞幸咖啡官方發布的數據顯示，「醬香拿鐵」單品首日銷量突破 542 萬杯，單品首日銷售額突破人民幣 1 億元。「醬香拿鐵」配料中使用了含有 53%vol 貴州茅台酒的「白酒風味厚奶」，每一杯飲品都有酒精。