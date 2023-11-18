〈貴金屬盤後〉預期Fed暫停升息 黃金期貨本周勁揚逾2%

黃金期貨周五 (17 日) 小幅收低，未能守住稍早漲勢，但本周仍累計上漲逾 2%，是三周以來首見收紅，反映投資人押注聯準會 (Fed) 將暫停升息。

12 月交割的紐約黃金期貨收盤下跌 2.60% 或 0.1%，報每盎司 1984.70 美元。

黃金期貨本周共上漲逾 2%，是三周以來首見收紅。

黃金現貨價持平，報每盎司 1980.20 美元，稍早一度漲到兩周新高。

黃金現貨價本周共上漲 2.2%。

Gainsville Coins 首席市場分析師 Everett Millman 表示，黃金漲勢有強大的延續潛力，但價格必須先下來一點，直到另一隻腳打穩，或許到時候能測試 2000 美元大關。

Millman 說，「本周出爐的數據，強化了 Fed 可能已經完成升息的觀點，並支撐金價。黃金的動向將取決於未來的經濟數據，和市場對數據的反應。」

美國本周公布的 10 月消費者物價指數 (CPI) 持平，上周首次請領失業救濟金人數增幅高於市場預估。

此外，商務部周五公布，10 月新屋開工跳漲 1.9%，折合年率為 137.2 萬戶，優於市場預期，9 月數據則下修為 134.6 萬戶，仍成長 3.1%。

反映未來房屋需求的營建許可也躍增 1.1%，折合年率為 148.7 萬戶，優於市場預期，9 月數據則修正為 147.1 萬戶，跌幅 4.5%。

由於數據顯示通膨減緩，芝商所 (CME)FedWatch 工具顯示，市場如今押注 Fed 最快 2024 年 5 月降息。Fed 接下來預定 12 月 12-13 日開會，市場預估不升息的機率達 99.8%。

較低的利率會壓低美元和美債殖利率，強化黃金這種不孳息資產的魅力。美元本周重挫，10 年期美債殖利率也走低。

實體需求方面，印度適逢排燈節，黃金買氣強，印度買家本周把當地黃金價格推升到新高。

白銀 12 月期貨周五收黑，報每盎司 23.852 美元。銅 12 月期貨則上漲，報每磅 3.7385 美元。