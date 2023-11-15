〈矽力法說〉Q4營收估續揚 庫存調整在未來三季結束

PMIC 大廠矽力 - KY(6415-TW) 今 (15) 日召開法說會，董事長陳偉表示，第四季營收會較上季略為成長，存貨跌價損失的影響也會逐步淡化，並預期庫存調整週期會在未來三個季度結束。

陳偉坦言，由於終端市場需求沒有復甦，客戶仍傾向下急單，因此整體訂單能見度不高，預計該情況會再持續一段時間，根據大多數客戶說法，預期庫存調整會在未來三個季度結束，其中，消費性電子因較早開始進行庫存調整，結束的時程也會早於工業類、伺服器等產品。

在產品應用方面，陳偉看好短期成長動能主要來自消費性電子與通訊相關產品，其中，手機各大品牌都在第四季推出新機型，帶動相關需求回升，長期則看好新能源、電動汽車與高效能運算三大領域。

矽力 - KY 第三季末存貨週轉天數降至 149 天，較第二季底的 191 天明顯收斂，陳偉說，現有庫存已經接近正常水位、約 120-130 天，預計未來庫存會再逐季下滑，且因應客戶近期對新品下單，公司也開始投片生產。

另外，陳偉補充，若撇除庫存跌價損失，矽力 - KY 第三季毛利率仍維持在 50% 左右，明年上半年仍會努力維持，下半年隨著工業、汽車等客戶新品逐步量產，加上第三代製程平台生產比重提升與第四代製程平台放量生產，毛利率有機會再進一步提升。