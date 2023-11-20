【量大強漲股整理】即將迎接作帳月，財報優異的公司該鎖定那些主流?有機會在未來表現?

今日台股觸及前方壓力區，盤中呈現小幅震盪，小漲 1.52 點，收在 17210.47 點，成交量 2775 億元。

看一下三大法人: 外資買 93.14 億元；投信買 5.6 億元；自營商賣超 4.87 億元，三大法人合計買超 93.87 億元。

今天台股在美股漲勢趨緩以及觀光股走弱下，指數開低後在平盤下游走，在 (2454-TW) 聯發科、(2382-TW)廣達等權值股支撐下，收量縮紅 K 棒；上週台股在美股帶動下一舉越過 17000 點關卡，技術面意義明顯；「拜習會」落幕，中美達成部分協議，美中關係緩和；美國 10 月 CPI 年增率意外優於市場預期後，美 10 月 PPI 年增率也大幅放緩至 1.3%，低於預期 1.9%；11 月 FOMC 會議紀錄將於 明天 11 月 21 日公布，市場預期聯準會 12 月升息機率低，台股也在台幣升值下，上周【外資】買超千億元，創下今年以來單周買超最高的一周，而今日繼續加碼台股第六日；跟隨美股驚驚漲，台股雖然因遭逢 17200 點以上賣壓，指數呈現小幅拉回，但市場等待重磅級 AI 領頭羊 Nvidia 公布季報及展望，輝達營收預估成長 170%，達到 160 億美元，每股盈餘預估為 3.34 美元，年增 475%；從 8 月以來整理過程已經形成多重底，多頭走勢確定，且 10 月中以來急速下跌反而有清洗籌碼，應該有機會突破高點，預估本週指數區間震盪整理。

個股方面， (2330-TW)台積電、 (2317-TW) 鴻海今日休兵， (2454-TW) 聯發科，小漲表態，站穩 900 元大關，多頭架構；光學類股，在 (3008-TW) 大立光，帶頭下，(3406-TW)玉晶光、(3059-TW)華晶科、(3504-TW)揚明光，表現強勢；今日盤面聚焦 PCB 類股，車用 HDI 指標股， (3715-TW) 定穎投控，再度飆上漲停板，衝上 102.5 元，靠攏前高 107 元， (2355-TW)敬鵬，亮燈漲停， (2313-TW)華通、 (6274-TW)台耀，都有 6% 以上的漲幅，族群走勢相當厲害；上周才因上演藍白合的觀光股，因藍白合破局，導致觀光及航空類股成為重災區，(2739-TW)寒舍、(2748-TW)雲品、(2736-TW)富野、(5706-TW)鳳凰、(2731-TW)雄獅，同步收黑。

本周經濟日報看好的冠軍股，兩檔漲停，四檔創新高

(6805-TW) 富世達，大漲 + 4%，再創新高!

(6933-TW)A-MAX-KY，亮燈漲停!

(2313-TW) 華通，狂噴 + 7%，再創波段新高!

IC 設計

(3228-TW) 金麗科，再噴漲停板! 狂噴 + 9% 再創波段新高! 登上 203 元整數大關!

131=>223 短短兩周多的時間的時間股價狂飆 + 70%

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【上市量大上漲股】

(6558-TW) 興能高

(2355-TW) 敬鵬

(3504-TW) 揚明光

(5533-TW) 皇鼎

(3005-TW) 神基

(3059-TW) 華晶科

(3266-TW) 昇陽

(5244-TW) 弘凱

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(8261-TW) 富鼎

(2462-TW) 良得電

(2313-TW) 華通

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【上櫃量大上漲股】

(3623-TW) 富晶通

(8227-TW) 巨有科技

(5465-TW) 富驊

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(3548-TW) 兆利

(4129-TW) 聯合

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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