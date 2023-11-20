上週五提醒華通、佳和，今天就突破創高。還有哪些機會？

上週五文章歡迎回顧 https://news.cnyes.com/news/id/5385905

上週五我們用強勢型態的方式找出圓展 (3669-TW)、佳和 (1449-TW)、華通 (2313-TW)、精成科 (6191-TW)，其中就有華通和佳和今天突破創新高，其中華通大漲近 7%。如何在台股超過 1 千 7 百檔股票裡，找出短期較有機會大漲的股票，會觀祭盤整壓力區很重要，因為壓力就是要被突破的。至於如何進場端看個人，每個人模式未必一樣。

精成科和圓展雖然還沒突破壓力區，但仍然很有機會突破，另外像詠昇 (6418-TW) 從 8/28 高點和 11/1 第二次測試壓力高點形成的壓力區，也是後續仍觀察轉強的位置，今天詠昇量 4 千張大漲 6.4% 也算轉強的訊號。禾昌 (6158-TW) 今天漲停轉強，也有機會突破 41.5 元的高點。

接收個股分析和免費盤後訊息，請加入 line 粉絲團成為好友。

台股鈔能力 - 陳冠廷分析師 https://lin.ee/6rOzncL

更完整分析歡迎收看 11/20 盤後節目 https://youtu.be/anobBCFoSMY

文章來源: 摩爾投顧 - 陳冠廷分析師

本公司所推薦分析之個別有價證券 無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利 投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險