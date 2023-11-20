外資連六買 加碼成熟製程晶圓廠聯電、世界3.4萬張

台股今 (20) 日震盪後翻紅，終場小漲 1 點、收 17210 點，外資心態也偏多、呈現連六買，尤其看好成熟製程發展，提前卡位聯電 (2303-TW) 與世界 (5347-TW)，兩者合計張數就超過 3.4 萬張。

三大法人買超 93.86 億元，外資再度加碼 93.14 億元、為連六買，投信轉買 5.6 億元，自營商則逢高調節 4.87 億元、為連三賣；期貨方面，外資隨著台股來到相對高點，期現貨不同調，減碼多單 2120 口，多單未平倉口數降至 1877 口。

觀察外資買超對象，特別青睞二線晶圓代工，聯電買超張數高達 2.7 萬張，高居買超首位，世界也有 7000 張以上，另外，隨著外資喊多車用 PCB，也加碼敬鵬超過 7000 張，其他如中信金、長榮航、敦泰也都獲青睞。

外資賣超則鎖定泛鴻家軍，包括鴻海、裕隆以及群創皆遭提款，其中，群創張數破萬張，鴻海與裕隆也分別有 5000、4000 張以上，而華邦電近日漲勢凌厲，外資也逢高調節超過 4000 張，其他如開發金、英業達、富邦越南等都入列外資賣超前十名。

投信與自營商雙雙看好 PCB 族群，投信大幅加碼華通、定穎投控、台耀、欣興，張數都超過 1000 張，自營商也青睞華通，一口氣大買近 3000 張。