〈APEC峰會〉日本對中外交急轉彎 岸田求變緊跟美國步伐

APEC 領導人非正式會晤期間的雙邊互動，一直是外界關注的焦點。在美國總統拜登與中國國家主席習近平會面後，中日兩國領袖也在會議期間展開面對面互動。

《亞洲周刊》指出，世界百年未有之大變局，秋風瑟瑟楓葉變紅，變換出中美日政治外交新顏色。隨著中美元首在舊金山會晤，中美關係融冰，日本對華外交也出現急轉彎。

日本首相岸田文雄爭取在舊金山與中國國家主席習近平會面，派出內閣特別顧問秋葉剛男緊急訪華磋商。日本知華派元老、原駐華大使谷野作太郎也飛赴北京，支持中國青少年的日文比賽，加強兩國民間交流。

新上任的日本外務大臣上川陽子 10 月底在東京紀念日中締結和平友好條約 45 周年招待會上，就明確表示：「開創日中關係新局面，是日本外交的最重要使命之一。」

《亞洲周刊》指出，早在今年 10 月中國外長王毅訪美與美國國務卿布林肯磋商落實兩國領導人舉行會談前，日本就掌握了中美關係轉圜的動向。為了跟隨美國步伐，化被動為主動，日本不斷向中方伸出橄欖枝，傳遞改善日中關係意願。

據《澎湃新聞》報導，中國外交評論人士表示，在中日關係的歷史關頭，習近平在舊金山與岸田文雄見面，非常及時和關鍵，制止兩國關係迅速下滑，為穩定中日關係起到了積極作用。

該外交評論人士說，此次會談有兩個重要進展，首先是重新確認全面推進戰略互惠關係，其次是雙方確認本著建設性的態度磋商核汙水排海問題。

該外交評論人士指出，中日重新確認全面推進戰略互惠關係，在新形勢下具有非常積極的意義。日本國內有人將中國視為最大系統性挑戰，那麼戰略互惠關係的定位，至少確認了戰略性意義的互為合作夥伴。

在核廢水排海方面，上述外交評論人士說，中方體現了嚴正立場，但中方又非常有理有節，留出了雙方談判的餘地。

不過，中日兩國仍存在一些結構性分歧，包括日本對華的整體戰略認知，以及東海、釣魚島、台灣等方面的問題。