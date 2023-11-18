大摩喊加碼亞德諾：晶片需求低迷期快到谷底 下周財報應是最後一刀

摩根士丹利表示，亞德諾半導體 (Analog Devices) (ADI-US) 股票具買進吸引力，因為晶片需求最低迷的時期即將結束。

大摩分析師 Joseph Moore 將亞德諾半導體股票評級自「等權重」上調至「加碼」，目標價自 176 美元上調至 225 美元。

分析師指出，目前該股還不到觸底，但底部「就在眼前」。「下周的財報最多只會是好壞摻半，但有可能是『最後一刀』。」

亞德諾預定下周二公布第四季業績。該股周五 (17 日) 收高 1.78% 至每股 183.05 美元，今年迄今約上漲 12%。

該分析師指出，過去 8 次晶片衰退中有 6 次持續時間為 22 至 26 個月。他認為亞德諾 晶片出貨量在 2022 年 5 月達到峰值，然後進入當前的下滑趨勢，意味 2024 年 5 月左右可望觸底。

Moore 表示，在過去 3 次晶片低迷時期，亞德諾的獲利能力也優於同業。「從長遠來看，亞德諾在類比領域處於核心地位，因為該公司擁有合適的終端市場以及優於同業的利潤率。」

亞德諾銷售的晶片組合廣泛，其產品幾乎可應用於各個領域和產業，且擁有 12.5 萬名以上的顧客。

該股過去 12 個月上漲 13%，，而追蹤 ICE 半導體指數表現的 iShares 半導體 ETF (SOXX-US) 同期上漲 38%。S&P 500 指數過去 12 個月漲幅約 14%。