【量大強漲股整理】進入財報空窗期下，該留意那些主流股，有機會在未來表現?

今日台股開低走高，加上 IC 設計走強、觀光族群活蹦亂跳，指數終場收在 17208.95 點，上漲 37.77 點，成交量 2943.53 億元，周線連三紅。

看一下三大法人: 外資買超 236.72 億元，呈現連 5 買；自營商賣超 22.24 億元；投信翻空賣超 5.33 億元；三大法人合計買超 209.15 億元。

今日台股小幅開低， (2454-TW) 聯發科，領軍 IC 設計族群走強、(2317-TW) 鴻海，反彈助攻，以及觀光類股撐盤下，盤中漲幅一度漲百點，最高達 17253 點，不僅拉出連五根紅 K 棒，改寫三個月來新高，並站穩 17200 大關；本周上漲 526 點，周線再拉出長紅，周線連三紅，展現強多氣勢，這波低檔 15975 點指數上漲將近 1300 點，呈現量價齊揚表現；【習拜會】後市場振奮，外資接力拋匯，台幣猛烈強勢升值，資金面提供支撐力道，本周外資積極回補台股，連五買，合計 1178 億元；台股到月底前，只要不出現重大利空干擾，將能挑戰前波高點 17463 點；「作帳」向來是台股第 4 季行情的重要關鍵字，不只投信要作帳、集團也要作帳，今年還有總統大選的政府作帳，因此年底至第 1 季通常也是【中小型股】主場，表現會多優於權值股。

個股方面，權值股， (2330-TW) 台積電，午盤一度翻紅仍不敵賣壓，終場下跌 3 元，仍站穩五日線、(2454-TW) 聯發科，週五在美國舉行海外高峰會，並宣布與 Meta 建立新合作關係，開低走高震盪，尾盤在大單敲進下，上漲逾 1%，以 904 元作收；聯發科領漲下，IC 設計族群紅通通，(6695-TW) 芯鼎、(6799-TW) 來頡、(6243-TW) 迅杰、(3545-TW) 敦泰、(3228-TW) 金麗科，齊力亮燈漲停；觀光族群漲勢整齊，(2739-TW) 寒舍、(2748-TW) 雲品、(2736-TW) 富野、(5706-TW) 鳳凰，同步攻上漲停，(2731-TW) 雄獅，表現也不俗。

IC 設計

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師

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