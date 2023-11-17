南韓檢方對三星李在鎔求刑5年 涉會計詐欺和操縱股價

南韓檢方周五 (17 日) 對三星電子會長李在鎔具體求刑 5 年，罪名是在 2015 年一項價值 80 億美元的三星子公司合併案中，涉及會計詐欺和操縱股價。

李在鎔否認有任何不當行為。這次聽證會是法院裁決前的最後一次聽證會，預計裁決將在幾個月內做出，從而結束這場持續了 3 年的審判。

這也是針對李在鎔的最後一起案件，他先前在行賄朴槿惠一案中獲得赦免，並於去年鞏固了他作為三星執行董事長的領導地位。

在周五的聽證會上，檢察官告訴首爾中央地方法院，55 歲的李在鎔和其他前高管違反了《資本市場法》，來讓 2015 年的合併成為可能，幫助李在鎔在集團旗艦公司三星電子握有更大的控制權。

檢方指出，這些高管參與集團子公司三星物產 (Samsung C&T) 和第一毛織 (Cheil Industries) 的合併，利用操縱股價和其他不法行為，以犧牲少數投資者為代價獲益。

檢方表示：「被告為了方便領導人的繼任，而破壞了資本市場的基礎。」

檢方控告這些人濫用公司和股東授予的權力，謀取集團領導的私人利益，濫用訊息的極度不平衡。

李在鎔和三星集團高管都否認有不當行為，表示檢察官質疑的合併和會計事項，是正常管理活動的一部分。

分析師表示，根據判決結果，將影響李在鎔在三星電子及其附屬公司未來的影響力。無罪釋放將使他有更多空間做出重大戰略決策，特別是在併購方面。