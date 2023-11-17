永豐11/17～19 華山舉辦翻轉特展 跟著金融小故事望向大時代

「翻轉金融，共創美好生活！」永豐從街坊鄰里熟悉的儲蓄公司，成為今日創新且值得信賴的金融品牌。適逢 75 週年，永豐將在 11/17(五)～11/19(日) 於華山 1914 文創產業園區舉辦「翻轉特展」，帶領民眾進入時光隧道，藉由民國 37 年至今的珍貴照片，透過金融發展歷程小故事，一起望向臺灣的大時代。

永豐起於民國 37 年臺北區合會儲蓄公司成立，在動盪時代裡成為街坊鄰里最溫暖的陪伴，歷經轉型、合併、起飛，從深耕在地走向國際，新匯、普惠，數位及永續，邁向百年，持續翻轉新生。75 年來，以各種事蹟實現翻轉金融，成長壯大。

此次永豐在華山 1914 文創產業園區舉辦翻轉特展，其中有一區是 75 年大事記，藉由臺灣社經發展的歷史跟永豐的重要里程碑紀錄，可以看到永豐與這片土地共同成長的軌跡，以及透過各種翻轉所展現出來的美好成果。包含很多有趣又富有教育意義的小故事，例如以前美援麵粉是許多長輩的兒時記憶，印有中美合作的蜻蜓牌麵粉袋，所製成的衣褲，正是見證時代的產物。

從臺灣經濟奇蹟年代、臺灣錢淹腳目，一同回顧過去的風光時刻。像過往想要出國、取得護照是難如登天，甚至還要申請「出入境證」。而現在人手多張的信用卡，以前想要取得，也是要經過重重的難關才能取得，都可藉由特展一窺究竟。

隨著數位金融的崛起，加上世紀疫情的衝擊，都徹底改變了我們的各種金融服務使用習慣，現在智慧型手機更是人手一機，在這過程當中，也可以看到永豐面對數位潮流，率先採用開放式主機結構的核心系統、接軌國際，以及首創銀證合一匯整資訊的「大戶 x 大戶投」整合性理財投資服務，還有全程無紙化的綠色櫃檯 iBranch。各式各樣的翻轉，都是為了從金融的核心職能，實踐永豐對於環境永續、普惠金融以及友善生活的守護。

永豐翻轉特展以「Cheer Five! 翻轉，共創美好生活」為主題，Cheer 代表致謝、慶祝與祝福，Five 表示擊掌承諾、相互鼓勵前行，期許未來擁有翻轉視野的思考力、共享共創引領行動的結伴力，以及推動永續永豐的影響力。此展覽將呈現翻轉共創所帶來的美好生活。

一樓由風格飲食和友善選品，以及永豐基金會合作的社企小店共組攤位，感受各式各樣透過翻轉過程帶來讓生活更美好的成果。此次翻轉市集，出攤品牌眾多，包含三小市集、大山北月、禾乃川國產豆製所、在一起地域循環設計有限公司：台灣野蜂復育計畫－歸蜜 GreenMeet、坪感覺、舊永瑞珍餅舖、津寮、糧莘庇護農場、孩有夢市集、博仁堂、Kiddo.earth、漂泊工站、好美物所、堝刮 Snail GuaGua、貓尿 MaoNiao X 吾光 Wu.Lit、煙花蕨醒 HANABI PLANT、林貞粿行、金豬貝果、餃子樂、GinGin Coffee Company。

二樓 Cheer Five 系列活動展，則與大家分享永豐的品牌活動，包含永豐與社區：小店一起 Five（金控與永豐基金會支持的小店互動），看見地方小店的創意與善意，也讓我們一起成為地方的力量；永豐與時間空間：古道巡禮（用雙腳感受土地的脈動），藉由一級主管的「古道巡禮」見證台灣發展的商路繁衍，重新感知鄉里自然人文所傳遞的意義與能量；永豐與世代：Forever Young （青世代與 500 Young Award 得主見面會），聚焦 90 後青年的思維與職涯的多樣性，啟發新世代對未來生活更多想像；以及永豐與客戶：Cheers 幕後直擊，一睹永豐翻轉金融的守護故事。

永豐翻轉特展將在 11/17(五)～11/19(日) 12：00～18：00，於華山 1914 文創產業園區中 4B 館 1、2 樓舉辦，千萬別錯過，也可換個角度看見更多翻轉的機會與可能！機會難得，民眾可把握週末時間來到華山來看翻轉特展，一起來翻轉吧！Cheers！