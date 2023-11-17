錼創李允立：維持營收每年倍數成長目標 朝向損平邁進

錼創 - KY(6854-TW) 今 (17) 日召開法說會，董事長李允立說，衝刺營收是最重要的事情，今年維持倍數成長的目標看起來沒有問題，未來也將持續朝這方向前進。淨損情況則以逐年收斂 50% 為目標。

李允立提到，從前年開始就預期每年營收倍數成長，今年營收要達去年兩倍，目前看起來可以達成。至於獲利部分何時轉正，李允立提到，第三季毛利率已達 16.1%，但目前產能尚未最佳化，接下來會擴產以提升產能，希望明年中可以增加 50% 的產能，明年底可以增加至 100%。

法人關心錼創與富采 (3714-TW) 旗下晶電、友達 (2409-TW) 合作案進度。李允立說明，晶電部分預計今年底會完成建置，明年第一季就可以貢獻產能，希望在第二季前可以完全開出來。友達部分，李允立則指出，預計一至兩年將完成建置，因此預估明年底至 2025 年初可以貢獻產出。

談到 Micro LED 車用應用，李允立透露目前錼創跟國際一線車廠皆有接觸，現在進入導入設計階段，並開始設計概念車。李允立預估，車用 Micro LED 在明年可以貢獻一點營收，但要真正進入量產並貢獻營收，要等到 2027 年至 2029 年。

對於錼創未來發展策略，李允立表示，將多元化營業項目，包含 CoC、Turnkey(統包式) 解決方案以及 NRE 等。另外，也將持續開發歐美市場，並持續投入研發。李允立看好明年營收動能，朝損益兩平邁進。

錼創第三季營收 3.53 億元，季增 42.3%，毛利率 16.1%，季增 8.5 個百分點，營益率 - 1.1%，季增 35 個百分點。稅後虧損 0.87 億元，較上季收斂，每股虧損 0.81 元。

錼創前三季營收 6.98 億元，毛利率 9.5%，營益率 - 62.3%。前三季虧損 3.84 億元，每股虧損 3.59 元。