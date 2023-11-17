〈台股盤前要聞〉台幣叩關32元、囤房稅2.0初審過關 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。匯市交投持續熱絡，台北外匯經紀公司今 (16) 日成交值仍超過 14 億美元，新台幣兌一美元收在 32.01 元，升值 9.8 分，創 9 月下旬以來新高，兩個交易日來升幅約 1%；新藥研發公司台睿旗下主力小分子抗癌藥品 CVM-1118 的二期臨床試驗，明年將有所進展，CVM-1118 分別治療晚期肝癌及神經內分泌腫瘤，其中，治療晚期肝癌已完成收案，預計明年第一季公布數據。以下是今 (17) 日必看重要財經新聞。

〈台幣〉國際資金熱捧 再升 9.8 分 叩關 32 元整數價

匯市交投持續熱絡，台北外匯經紀公司昨 (16) 日成交值仍超過 14 億美元，處近期高檔水準，新台幣兌一美元收在 32.01 元，升值 9.8 分，創 9 月下旬以來新高，兩個交易日來升幅約 1%，為資金面提供支撐力道，台股加權指數雖一度翻黑，終場也收漲 42.4 點。閱讀全文...

囤房稅 2.0 修法初審過關 關鍵條文保留協商拚 12/18 三讀

立法院財政委員會昨 (16) 日初審《房屋稅條例》部分條文修正草案，俗稱「囤房稅 2.0」，最終順利送出委員會，不過，非自住住家稅率、房屋標準單價等關鍵條文，朝野仍未達成共識，因此保留院會協商，力拚 12 月 18 日三讀。閱讀全文...

〈台睿展望〉抗癌藥二期臨床試驗 最快明年第一季公布數據

新藥研發公司台睿 (6580-TW) 旗下主力小分子抗癌藥品 CVM-1118 的二期臨床試驗，明年將有所進展，CVM-1118 分別治療晚期肝癌及神經內分泌腫瘤，其中，治療晚期肝癌已完成收案，預計明年第一季公布數據結果。閱讀全文...

許勝雄：去庫存終將帶動需求 估明年全球 PC、NB 出貨仍可成長 3-5%

仁寶 (2324-TW) 董事長許勝雄昨 (16) 日談到明年展望，許勝雄表示，看起來庫存的問題已經不會造成企業太多困擾，主要觀察重點在市場的需求拉力，其中也包含 PC 與 NB 市場。 閱讀全文...

〈大聯大法說〉IC 通路大者恆大 集團將持續進行併購

IC 通路龍頭大聯大 (3702-TW) 昨 (16) 日舉辦法說會，針對同業併購一事，財務長袁興文表示，IC 通路產業走向大者恆大，大聯大多年持續透過併購壯大產業版圖，且藉由水平互相合作帶來綜效，看好併購對產業是好事，集團也會繼續進行，持樂觀積極態度。閱讀全文...