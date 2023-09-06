今國光持續擴大產品市場區隔及良率推進 力拚全年維持獲利

光學元件廠今國光 (6209-TW) 去 (2022) 年扭轉過去連續 5 年的虧損，每股純益 0.37 元，並在鏡頭產品持續改善稼動率及生產良率，同時，在佛山的華國光學全力推進爲全波段光學元件製造商之後，今國光 2023 年力拚維持獲利，同時持續配發股利。

今國光目前量產兩顆車用環艙鏡頭給加拿大國際汽車零配件製造商 Magna，董事長陳慶棋指出，目前載鏡頭每月出貨量達 30 萬顆，訂單持續達 2030 年，車用鏡頭占今國光營收占比已達 12%，比重之高在各光學元件廠居冠。

陳慶棋並指出，光學鏡頭產品持續改善稼動率及生產良率，有利於培養並協助佛山的華國光學全力推進爲全波段光學元件製造商。

設立長達 30 年的華國光學，紅外熱成像鏡頭目前應用項目已經擴及獵槍瞄準器、醫療、建築檢測等多元領域，紅外熱成像鏡頭並獲中國大陸無人機製造商認證通過，今年可望獲得訂單，預期在未來將與該無人機廠合作推進車用業務。佛山華國光學今年第一季虧損，但在人民幣貶值帶動下，上半年獲利仍為正數。

今國光 2022 年全年營收 35.81 億元，毛利率 8.78%，年增 3.2 個百分點，稅後純益 6494 萬元，較上一年由虧轉盈，每股純益 0.37 元。而 2023 年第一季虧損但第二季轉盈，並且弭平第一季虧損，上半年稅後純益 381 萬元，每股純益 0.02 元。今國光 2023 年力拚維持獲利，同時持續配發股利。

今國光去年每股純益 0.37 元，超額配發去年股息達 0.7 元，也爲 近 10 年來最佳的股利配發狀況。