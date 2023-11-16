印度移工最快明年來台 勞長：視製造、營造、照護、農業缺工需求決定數額

政府將開放印度移工來台，近來網傳首波將引進 10 萬名，引起社會恐慌，勞動部長許銘春今 (16) 日赴立法院備詢受訪時指出，相關的引進條件還在談，雙方 MOU (合作備忘錄) 簽署後，才會來進一步盤點各目的事業主管機關轄下的產業移工需求，她強調會嚴格把關，積極與社會大眾溝通。

台灣產業面臨缺工問題，勞動部證實將與印度簽署「勞務合作協定」，預計年底前完成簽署，之後將會展開工作層級會議，磋商關於引進產業、引進數額、資格條件及法規程序等問題，勞動部將偕同各部會與印方會談，定案後才會公告細節，最快明年正式上路。

立委張其祿問及印度移工引進問題，哪些產業缺工問題是迫在眉睫？許銘春表示，待 MOU 簽署後，將會同目的事業主管機關與印方洽談行業別，包括經濟部工業局的製造業、內政部的營造業、衛福部的照護及農委會的農業，須待各目的事業主管機關提報確切缺工員額，才能彙總出最後的引進數量。

許銘春表示，由於我國人口結構改變，少子化、人口老化愈趨嚴峻，造成產業缺工，目前因為我國移工來源國僅 4 個，勞動部一直在積極尋找新的來源國，避免過度倚賴特定來源國的風險，這也是衛環委員會的共識，多數委員都認為要積極推動。

許銘春進一步指出，這些移工來台工作，無論是工廠輪值夜班或家中照顧失能者，大家都應該平等對待，不要對特定國家或種族存有偏見、歧視，這樣對外交和國家形象並沒有幫助。

針對網傳今年底前將引進 10 萬名印度籍移工來台，對此，許銘春表示，這是假訊息，懷疑是有人刻意操作，散布不實訊息。許銘春強調，目前所有移工的引進，一定要有來源國出具的良民證，沒有犯罪記錄，因此，對於引進移工的素質，勞動部一定會嚴格把關，請民眾放心。